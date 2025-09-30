Varsó újra menő: Kelet-Európa legizgalmasabb városa lett

Varsót sokáig úgy tartották számon, mint a szocialista blokk szürke, kicsit rideg fővárosát. Az elmúlt évtizedekben azonban teljesen új arcát mutatta meg: ma már modern üzleti negyedek, világszínvonalú éttermek, új múzeumok és egyre több designhotel adnak nemzetközi rangot a városnak. Nem véletlen, hogy 2023-ban elnyerte az „Európa legjobb úti célja” címet, 2024-ben pedig több mint 10,6 millió látogatót fogadott – ez már a pandémia előtti szintet is meghaladta. A magyar utazóknak kifejezetten vonzó, hogy mindössze másfél órás repülőút választja el Budapesttől, miközben a költségek európai összehasonlításban is kedvezőek.

Varsót télen is érdemes felkeresni.

Forrás: Pixabay

Varsó, a felhőkarcolók városa

Ha valaki tíz év kihagyás után tér vissza Varsóba, szinte rá sem ismer a városra. Míg 2000-ben mindössze tíz épület haladta meg a száz métert, ma már harmincnál is több toronyház magasodik a belváros felett. Közülük is kiemelkedik a Varso Tower, amely 310 méteres magasságával az Európai Unió legmagasabb épülete. Foster + Partners tervei alapján készült, és a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartották: tetőkert, energiatakarékos rendszerek, természetes fényáramlás jellemzi. A torony tetején 2025 nyarán nyílik a Highline Warsaw kilátóközpont, ahonnan egész Varsó új horizontja látható majd: a modern üvegfelhőkarcolók és a történelmi belváros izgalmas kontrasztja.

A környék ma már igazi mini-Manhattan, ahol olyan épületek állnak, mint a 220 méteres Warsaw Spire vagy a Q22 torony. A Plac Europejski és az Emilii Plater utca különösen látványos fotópontok: naplementekor itt készülnek a város legszebb képei, amelyeket előszeretettel osztanak meg a közösségi oldalakon.

Első pillantásra gondolnád, hogy ez Varsó, Lengyelország fővárosa?

Forrás: Pixabay

Łazienki Królewskie: a királyi park titkai

Varsó klasszikus látnivalói közül a Łazienki Królewskie park egyszerűen kihagyhatatlan. A 76 hektáros terület egykor II. Szaniszló Ágost király nyári rezidenciája volt, ma pedig a város legszebb zöld szigete. A „Palota a vízen” – a tó közepére épített elegáns rezidencia – a király reprezentációs központja volt, és az épület ma is eredeti pompájában látható.