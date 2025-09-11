Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mardin elképesztő fekvésével és ősi kultúrájával új, eddig ismeretlen élményeket kínál

Tarts velünk egy misztikus utazásra: Mardin, az anatóliai kígyókirálynő félelmetes városa

Törökország
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 16:15
külföldi utazásAnatólia
A levegőben évezredek suttogása száll, a porban, a kövek között pedig civilizációk nyomai hevernek. Fedezd fel Mardin misztikus világát, ahol az aranyló-fehér kőépületek fűszerillatú meséket énekelnek a múltról, és ahol minden sarkon újabb csoda vár.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Törökország délkeleti csücskében megbújó Mardin atmoszféráját, panorámáját tekintve olyan, mintha csak megállt volna benne az idő. A keskeny, kővel borított utcákon szamarak poroszkálnak, miközben a helyiek zavartalanul folytatják napi teendőiket. A levegőben arab, szír, örmény, kurd, török és arámi nyelvek lágy zsongása keveredik, utóbbi nyelvet állítólag még maga Jézus is beszélte.

Mardin, Törökország, városkép naplementében
A szír határ közelében fekvő Mardin a Tigris folyó mellett, a síkság fölé meredeken emelkedő sziklás dombon épült.
Fotó: Nejdet Duzen / Shuttertock

Mardin, a kultúrák olvasztótégelye

Ahogy a domboldalra kúszó város fehér-arany színben ragyogó épületei elnyúlnak a látóhatáron, az ember elmereng a múlton: ez a Tigris és az Eufrátesz folyók ölelésében fekvő vidék egykor Mezopotámia része volt. Ez a sokszínűség és évezredes történelem adja Mardin egyedi és megismételhetetlen hangulatát.

Mardin történelme rendkívül gazdag és viharos. A várost a nabateus araboktól kezdve a szír keresztényeken, rómaiakon és bizánciakon át, a szeldzsuk és artukida törökökig, a mongolokig és a perzsa-török dinasztiákig, szinte minden nagy civilizáció birtokolta.

Az Oszmán Birodalom 1517-es hódítása idején a keresztény lakosság még mindig jelentős volt, ami hozzájárult a város etnikai és vallási sokszínűségéhez. Ennek a hihetetlenül gazdag kulturális örökségnek köszönhetően Mardin ma is egyedülálló hangulatot áraszt, ahol a különböző vallások és hagyományok békésen élnek egymás mellett.

Mardin, Törökország, utcarészlet
Mardini utcarészlet az Abdullatif mecset finoman faragott bejáratával és kupolájával
Fotó: Nejdet Duzen / Shutterstock

Ezt a sokszínűséget a város építészete is tükrözi. A XIV. századi Abdullatif mecset kapujának finoman faragott kőmunkái éles kontrasztban állnak a Kırklar Kilisesi (Negyven Vértanú Temploma) egyszerűségével. A Zinciriye Medresesi, egy 1385-ből származó vallási iskola, lenyűgöző bejárata és a kupolák finom bordázata szintén lélegzetelállító.

Mardin, Törökország, Zinciriye Medresesi
A Zinciriye Medresesi bordázott kupolája uralja Mardin panorámáját a síkság felett
Fotó: Mazur Travel

A város felfedezése során érdemes ellátogatni az egykori örmény építész, Sarkis Elyas Lole által tervezett, gyönyörűen felújított postahivatalba, illetve a Sakıp Sabancı Mardin Városi Múzeumba is.

Misztikus legendák és földalatti titkok

Mardin misztikus hangulatát a helyi legendák is tovább erősítik. A boltok kirakataiban gyakran találkozhatunk a Shahmaran, a mitikus félig kígyó, félig nő alakjával, aki az anatóliai folklór szerint Mardinban élt. Ez a legendás alak, akinek neve perzsául „a kígyók királynőjét” jelenti, és alakja felbukkan Az Ezeregyéjszaka meséiben is, Mardin egyik szimbólumává vált.

Mardin, Shahmaran, ajándéktárgy
Mardin minden üzletében kaphatók a Shahmaran alakjával díszített ajándéktárgyak, képek, csecsebecsék
Fotó: wikipedia

A város felfedezése során a felszín alatt is rejtett kincsekre bukkanhatunk. A Deyrulzafaran (Sáfrány Háza) kolostor, a szír ortodox patriarchátus egykori székhelye, néhány kilométerre a várostól, a napimádat egykori szentélyére épült. A kolostor falai között, az eredeti földalatti szentélyben, csodálatos fafaragások és évszázados kéziratok mesélnek a múltról.

Inner,Yard,Of,The,Mor,Hananyo,Monastery,In,Mardin,,Eastern
A Mor Hananyo, vagyis a Deyrulzafaran (Sáfrány Háza) kolostor, amely Mardin egyik leglátogatottabb turisztikai nevezetessége
Fotó: Mazur Travel

A város környékén, Dara ókori városában, folyamatosan zajlanak a régészeti feltárások, amelyek rávilágítanak a terület gazdag múltjára. Itt találhatóak az ókori öntözőrendszer hatalmas földalatti ciszternái is, amelyek közül az egyiket a helyiek „zindannak”, azaz börtönnek hívnak. 

Mardin, Törökország, Dara nekropolisza
Dara, az ókori Anastasiopolis nekropolisza.  A település fontos keletrómai erődváros volt Észak- Mezopotámiában, a Szászánida Birodalom határán
Fotó: Ender BAYINDIR

Mardin ízei kihagyhatatlanok

De a civilizációk metszéspontjában fekvő Mardin nemcsak építészeti csodáival, hanem rendkívül gazdag gasztronómiájával is lenyűgözi a látogatókat. A város multikulturális múltja a gasztronómiában is érezhető, ahol a közel-keleti, anatóliai és szír ízek keverednek. A húsalapú fogások, mint a hagymás kebab vagy a töltött bárányborda, mellett fontos szerepet kapnak a helyi gyógynövények és fűszerek, mint a fahéj és a kardamom, melyek a Selyemút örökségét idézik.

Marin, gasztronómia, Icli,Kofte
Icli Kofte, a hússal töltött gombóc, amely Kelet-Anatólia egyik kedvenc fogása
Fotó: Alp Aksoy / Shutterstock

A napot érdemes a helyi sajtokban és olajbogyókban gazdag mardini reggelivel kezdeni, majd megkóstolni a sembusek (hússal töltött tészta) és az içli köfte (húsgombóc) specialitásokat. Az étkezést pedig tökéletesen zárja a szőlőmelaszból készült harire puding vagy a híres erős mırra kávé. Mardinban érdemes megkóstolni a helyi borokat, amelyeket a hagyományos asszír borászati eljárásokkal készítenek, a helyi szőlőfajtákból, tisztelegve a város kulturális gazdagsága előtt.

Assyrian,Dish,With,Lamb,And,Rice,,In,Mardin,,Turkey.,Authentic
Autentikus asszír ízek: bárányhús rizzsel és mandulával - ez is Mardin sajátja
Fotó: Marius Karp / Shutterstock

4 kötelező látnivaló Mardinban:

  • Kasımiye Madrasah: Mardin egyik legimpozánsabb, XV. századi teológiai iskolája, melynek udvarán szimbolikus szökőkút mutatja be az emberi életciklust a születéstől a halálig.
  • Mardin Régészeti és Néprajzi Múzeum: A múzeum az egykori szír katolikus patriarchátus épületében kapott helyet, és remek áttekintést nyújt a térség gazdag történelméről.
  • Mardini Vár (Mardin Kalesi): Bár a vár maga nem látogatható, a dombtetőn álló erődítmény látványa és az alatta elterülő város panorámája miatt érdemes felkapaszkodni a közelébe.
  • Mardin Nagymecset (Ulu Camii): Mardin egyik legikonikusabb épülete, melyet a XII. században kezdtek építeni. A mecset minaretje artukida, szeldzsuk és oszmán feliratokkal díszített, a belső tér pedig lenyűgöző példája az artukida építészetnek.
Unidentified,Children,Play,At,Courtyard,Of,Abdullatif,Mosque,Which,Was
Az artukidák idején épült Abdullatif mecset belső udvara, középpontjában egy díszes şadırvan (szökőkút) áll
Fotó: epic_images / Shutterstock

Törökországnak e távoli szegletében a múlt nemcsak a romokban él tovább, hanem a jelenben is. Az emberek, a kultúra és a táj harmonikus egysége egy olyan utazási élményt kínál, amely mélyen megérinti a látogatót, és maradandó emléket hagy maga után.

