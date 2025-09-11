Tarts velünk egy misztikus utazásra: Mardin, az anatóliai kígyókirálynő félelmetes városa

A Törökország délkeleti csücskében megbújó Mardin atmoszféráját, panorámáját tekintve olyan, mintha csak megállt volna benne az idő. A keskeny, kővel borított utcákon szamarak poroszkálnak, miközben a helyiek zavartalanul folytatják napi teendőiket. A levegőben arab, szír, örmény, kurd, török és arámi nyelvek lágy zsongása keveredik, utóbbi nyelvet állítólag még maga Jézus is beszélte.

A szír határ közelében fekvő Mardin a Tigris folyó mellett, a síkság fölé meredeken emelkedő sziklás dombon épült.

Fotó: Nejdet Duzen / Shuttertock

Mardin, a kultúrák olvasztótégelye

Ahogy a domboldalra kúszó város fehér-arany színben ragyogó épületei elnyúlnak a látóhatáron, az ember elmereng a múlton: ez a Tigris és az Eufrátesz folyók ölelésében fekvő vidék egykor Mezopotámia része volt. Ez a sokszínűség és évezredes történelem adja Mardin egyedi és megismételhetetlen hangulatát.

Mardin történelme rendkívül gazdag és viharos. A várost a nabateus araboktól kezdve a szír keresztényeken, rómaiakon és bizánciakon át, a szeldzsuk és artukida törökökig, a mongolokig és a perzsa-török dinasztiákig, szinte minden nagy civilizáció birtokolta.

Az Oszmán Birodalom 1517-es hódítása idején a keresztény lakosság még mindig jelentős volt, ami hozzájárult a város etnikai és vallási sokszínűségéhez. Ennek a hihetetlenül gazdag kulturális örökségnek köszönhetően Mardin ma is egyedülálló hangulatot áraszt, ahol a különböző vallások és hagyományok békésen élnek egymás mellett.

Mardini utcarészlet az Abdullatif mecset finoman faragott bejáratával és kupolájával

Fotó: Nejdet Duzen / Shutterstock

Ezt a sokszínűséget a város építészete is tükrözi. A XIV. századi Abdullatif mecset kapujának finoman faragott kőmunkái éles kontrasztban állnak a Kırklar Kilisesi (Negyven Vértanú Temploma) egyszerűségével. A Zinciriye Medresesi, egy 1385-ből származó vallási iskola, lenyűgöző bejárata és a kupolák finom bordázata szintén lélegzetelállító.

A Zinciriye Medresesi bordázott kupolája uralja Mardin panorámáját a síkság felett

Fotó: Mazur Travel

A város felfedezése során érdemes ellátogatni az egykori örmény építész, Sarkis Elyas Lole által tervezett, gyönyörűen felújított postahivatalba, illetve a Sakıp Sabancı Mardin Városi Múzeumba is.

Misztikus legendák és földalatti titkok

Mardin misztikus hangulatát a helyi legendák is tovább erősítik. A boltok kirakataiban gyakran találkozhatunk a Shahmaran, a mitikus félig kígyó, félig nő alakjával, aki az anatóliai folklór szerint Mardinban élt. Ez a legendás alak, akinek neve perzsául „a kígyók királynőjét” jelenti, és alakja felbukkan Az Ezeregyéjszaka meséiben is, Mardin egyik szimbólumává vált.