Tarts velünk egy misztikus utazásra: Mardin, az anatóliai kígyókirálynő félelmetes városa

A Törökország délkeleti csücskében megbújó Mardin atmoszféráját, panorámáját tekintve olyan, mintha csak megállt volna benne az idő. A keskeny, kővel borított utcákon szamarak poroszkálnak, miközben a helyiek zavartalanul folytatják napi teendőiket. A levegőben arab, szír, örmény, kurd, török és arámi nyelvek lágy zsongása keveredik, utóbbi nyelvet állítólag még maga Jézus is beszélte.
Ahogy a domboldalra kúszó város fehér-arany színben ragyogó épületei elnyúlnak a látóhatáron, az ember elmereng a múlton: ez a Tigris és az Eufrátesz folyók ölelésében fekvő vidék egykor Mezopotámia része volt. Ez a sokszínűség és évezredes történelem adja Mardin egyedi és megismételhetetlen hangulatát.
Mardin történelme rendkívül gazdag és viharos. A várost a nabateus araboktól kezdve a szír keresztényeken, rómaiakon és bizánciakon át, a szeldzsuk és artukida törökökig, a mongolokig és a perzsa-török dinasztiákig, szinte minden nagy civilizáció birtokolta.
Az Oszmán Birodalom 1517-es hódítása idején a keresztény lakosság még mindig jelentős volt, ami hozzájárult a város etnikai és vallási sokszínűségéhez. Ennek a hihetetlenül gazdag kulturális örökségnek köszönhetően Mardin ma is egyedülálló hangulatot áraszt, ahol a különböző vallások és hagyományok békésen élnek egymás mellett.
Ezt a sokszínűséget a város építészete is tükrözi. A XIV. századi Abdullatif mecset kapujának finoman faragott kőmunkái éles kontrasztban állnak a Kırklar Kilisesi (Negyven Vértanú Temploma) egyszerűségével. A Zinciriye Medresesi, egy 1385-ből származó vallási iskola, lenyűgöző bejárata és a kupolák finom bordázata szintén lélegzetelállító.
A város felfedezése során érdemes ellátogatni az egykori örmény építész, Sarkis Elyas Lole által tervezett, gyönyörűen felújított postahivatalba, illetve a Sakıp Sabancı Mardin Városi Múzeumba is.
Mardin misztikus hangulatát a helyi legendák is tovább erősítik. A boltok kirakataiban gyakran találkozhatunk a Shahmaran, a mitikus félig kígyó, félig nő alakjával, aki az anatóliai folklór szerint Mardinban élt. Ez a legendás alak, akinek neve perzsául „a kígyók királynőjét” jelenti, és alakja felbukkan Az Ezeregyéjszaka meséiben is, Mardin egyik szimbólumává vált.
A város felfedezése során a felszín alatt is rejtett kincsekre bukkanhatunk. A Deyrulzafaran (Sáfrány Háza) kolostor, a szír ortodox patriarchátus egykori székhelye, néhány kilométerre a várostól, a napimádat egykori szentélyére épült. A kolostor falai között, az eredeti földalatti szentélyben, csodálatos fafaragások és évszázados kéziratok mesélnek a múltról.
A város környékén, Dara ókori városában, folyamatosan zajlanak a régészeti feltárások, amelyek rávilágítanak a terület gazdag múltjára. Itt találhatóak az ókori öntözőrendszer hatalmas földalatti ciszternái is, amelyek közül az egyiket a helyiek „zindannak”, azaz börtönnek hívnak.
De a civilizációk metszéspontjában fekvő Mardin nemcsak építészeti csodáival, hanem rendkívül gazdag gasztronómiájával is lenyűgözi a látogatókat. A város multikulturális múltja a gasztronómiában is érezhető, ahol a közel-keleti, anatóliai és szír ízek keverednek. A húsalapú fogások, mint a hagymás kebab vagy a töltött bárányborda, mellett fontos szerepet kapnak a helyi gyógynövények és fűszerek, mint a fahéj és a kardamom, melyek a Selyemút örökségét idézik.
A napot érdemes a helyi sajtokban és olajbogyókban gazdag mardini reggelivel kezdeni, majd megkóstolni a sembusek (hússal töltött tészta) és az içli köfte (húsgombóc) specialitásokat. Az étkezést pedig tökéletesen zárja a szőlőmelaszból készült harire puding vagy a híres erős mırra kávé. Mardinban érdemes megkóstolni a helyi borokat, amelyeket a hagyományos asszír borászati eljárásokkal készítenek, a helyi szőlőfajtákból, tisztelegve a város kulturális gazdagsága előtt.
Törökországnak e távoli szegletében a múlt nemcsak a romokban él tovább, hanem a jelenben is. Az emberek, a kultúra és a táj harmonikus egysége egy olyan utazási élményt kínál, amely mélyen megérinti a látogatót, és maradandó emléket hagy maga után.
