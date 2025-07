Erre a kutatók sem voltak felkészülve: hihetetlen, amit az ókori egyiptomi városban találtak

A város romjai – amely az ókorban Imet vagy Buto néven volt ismert – a mai Tell el-Fara’in területén találhatók, melynek felfedezését a Manchesteri Egyetem jelentette be. Az elmúlt évtizedekben már több ásatás is zajlott ezen a helyszínen, azonban a brit régészek legutóbbi feltárása több többszintes szerkezetre is fényt derített.

A Manchesteri Egyetem közlése szerint a magasabb építmények az űrfelvételek és a távérzékelési technológia ötvözésének köszönhetően kerültek napvilágra. A brit régészeket az egyiptomi Szadat Városi Egyetem kutatói is segítették. A korszerű módszerek lehetővé tették, hogy a kutatók már a feltárás előtt észrevegyék az „ősi vályogtéglák” csoportosulásait.

- Ez a megközelítés sűrűn beépített építészeti maradványokat eredményezett, köztük jelentős toronyházakat – olyan többszintes épületeket, amelyeket kivételesen vastag alapfalak támasztanak alá, és amelyek a Delta-vidék egyre városiasabbá váló népességének elszállásolására szolgáltak – közölte az egyetem.

Az ásatás vezetésében Nicky Nielsen, a Manchesteri Egyetem oktatója is részt vett. Nyilatkozata szerint az építményeket a Ptolemaiosz-korra lehet datálni, amely nagyjából Kr. e. 332-től Kr. e. 30-ig tartott.

Ezek a toronyházak leginkább a Nílus-deltában találhatók meg a Késői Kor és a római kor közötti időszakból, másutt Egyiptomban igen ritkák. Jelenlétük azt mutatja, hogy Imet egy virágzó, sűrűn beépített város volt, összetett városi infrastruktúrával

– magyarázta Nielsen.

A régészek gabonatárolók maradványait is feltárták, továbbá egy szertartási utat, amely Wadjet, az ősi egyiptomi kobraistennő kultuszához kapcsolódott. Az ásatás során állattartásra használt területeket is azonosítottak, valamint további épületek maradványait is feltárták.

Imet egyre inkább kulcsszereplőként tűnik fel a Késői Kor egyiptomi régészetének újragondolásában.

A Manchesteri Egyetem azt is közölte, hogy a feltárók rábukkantak egy nagy épületre is, amely mészkő vakolatú padlóval és hatalmas oszlopokkal rendelkezett – ez az épület a Ptolemaiosz-kor közepére datálható.