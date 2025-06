/Erre figyelj, ha autóval indulsz útnak: behajtási tilalom lépett életbe a magyarok kedvenc üdülőhelyén

A behajtási tilalom célja a tömegturizmus negatív hatásainak mérséklése, az állandó forgalmi dugók csökkentése és a helyiek életminőségének javítása. Az Adria gyöngyszemének számító város Óvárosába 2025. június 1-jétől kizárólag külön engedéllyel lehet behajtani, a hatóságok ezzel próbálják tehermentesíteni az óvárosi utcákat és óvni a gyönyörű történelmi városrészt.

Különleges behajtási tilalom lépett életbe Dubrovnikban

Fotó: Forrás: Shutterstock/ trabantos

Behajtási tilalom: engedély nélkül nélkül már nem megy

Dubrovnik óvárosa 1979 óta UNESCO világörökségi védelmet élvező kulturális helyszíne, mely az elmúlt években rengeteg látogatót vonzott, ennek következtében viszont egyre súlyosabb problémát jelent a zsúfoltság, a hatalmas tömeg, az akadozó forgalom és a környezeti terhelés. A városvezetés ezért hozott egy komoly döntést: a jövőben csak azok hajthatnak be autóval az óvárosba, akik előzetesen engedélyt kaptak rá – például helyi lakosok, szállítók, illetve bizonyos szállodai vendégek.

Két hónapos türelmi időt kaptak a turisták is

A szabályozás 2025. június 1-jén lépett életbe, de a hatóságok két hónapos türelmi időt biztosítanak, vagyis augusztus 1-jéig még nem büntetik meg azokat, akik véletlenül megszegik az új előírásokat – jelentette be Mato Franković, Dubrovnik polgármestere. Addig viszont fokozott tájékoztatással és állandó figyelmeztetésekkel próbálják a látogatókat és az autósokat az új rendszerhez szoktatni.

A város 2026-ban P+R (Park and Ride) rendszert is bevezet, amelynek célja, hogy jelentősen javítsa a jövőben a forgalom áramlását azáltal, hogy a kirándulóbuszokat eltereli a Pile-kapu környékéről. A polgármester hangsúlyozta, hogy a PPK kártyával rendelkező lakosok vagy a kijelölt zónában élők továbbra is korlátozás nélkül közlekedhetnek.

„A kereskedelmi járművekkel szemben szigorúbb hozzáállást fogunk alkalmazni. A gazdasági érdekek nem írhatják felül az életminőséget” – jelentette ki Franković.

A horvát ezzel a szabályozással védené meg történelmi értékeit

Fotó: Travel Faery / Shutterstock

Dubrovnik városa megállapodást kötött az Uberre és a Bolttal is. Azok a sofőrök, akik megfelelnek a város előírásainak, külön engedélyt kapnak, és csak az engedélyezett jogosítvánnyal rendelkező sofőrök fogadhatnak fuvarokat az övezet területén belül. A tervek szerint az övezet hamarosan felkerül a Google Térképre is, ami segíti majd a tájékozódást és a szabályok betartását.