Városi kalandok és csatorna menti séták – Fedezd fel Európa egyik legizgalmasabb városát, Amszterdamot

Ősszel Amszterdam csendesebb arcát mutatja: a turisták elmaradoznak, a csatornapartokat sárgára festik a lehulló levelek. Ilyenkor érdemes igazán felfedezni a város múzeumait, rejtett udvarait és piacait.
Amszterdam kompakt, jól szervezett és élhető város. Nem harsány, de nem is unalmas: arányosan keveredik benne a kultúra, a pihenés és a városi nyüzsgés. A történelmi belváros csatornái, a múzeumok nemzetközi gyűjteményei és a piacok sokszínűsége miatt ideális célpont egy pár napos kulturális utazásra. Az alábbi cikk azoknak szól, akik nemcsak várost néznének, hanem megértenék Amszterdam működését is – ésszel, gyalog (vagy két keréken), időt hagyva.
A városközpont gerincét a XVII. századi csatornahálózat, a Grachtengordel alkotja. A félköríves, csatornákat kísérő utcák mentén keskeny, magas kereskedőházak állnak, sokszor kissé megdőlve, mégis masszívan. Érdemes gyalog bejárni ezt a részt, de még jobb, ha hajóval fedezed fel: egy egyórás canal cruise ára kb. 15 € / 6.000 Ft, és jól használható első benyomásként, különösen, ha kora este választod a fények miatt.
Tudod miért dől kifelé a kereskedőházak homlokzata, és miért van kampó mindegyik tetején? Mert az épületek lépcsőházai olyan keskenyek, hogy a bútorokat a házon kívül emelték fel a kampók és hevederek segítségével. És hogy miért olyan keskenyek és magasak az épületek? Nos, a magas telekadók miatt.
A Rijksmuseum a város egyik legismertebb intézménye. Nemcsak Rembrandt Éjjeli őrjárata, hanem Vermeer, Hals és Steen festményei is itt láthatók. A legolcsóbb belépő 17,50 € / kb. 7.000 Ft, és ha valaha is tervezted, hogy megnézel egy holland mesterművet élőben, ez az alkalom.
Tőle pár lépésre található a Van Gogh Múzeum, ahol a művész legismertebb festményei mellett (napraforgók, önarcképek, ciprusos tájak) a kevésbé ismert grafikák és levelek is helyet kaptak. A belépő ára 24 € / kb. 9.600 Ft, és előzetes online foglalás erősen ajánlott, különösen a főszezonban.
A két múzeum között a Museumplein tágas zöld parkja terül el. Itt lehet pihenni, kávézni, piknikezni, vagy csak figyelni, hogy használják a teret a helyiek.
A város egyik leglátogatottabb helyszíne az Anne Frank Ház. A kiállítás és a titkos lakrész nem túl nagy, de annál megrázóbb. A jegyeket hetekkel előre elkapkodják, online foglalás kötelező. A belépő 16 € / kb. 6.400 Ft, és aki járt már itt, az nem turistaként, hanem tanúként hagyta el az épületet.
Innen néhány perc sétára található a bájos Begijnhof, vagyis Begina udvar, egy középkori udvarház-együttes, ahol évszázadokkal ezelőtt a Beginák vallásos közössége élt. Az épületekben ma is egyedülálló asszonyok élnek. A tér zárt, védett és csendes – a belépés ingyenes, de kifejezetten kérik, hogy csendben és tisztelettel viselkedj.
A Vondelpark Amszterdam válasza a városi túlterheltségre. A központtól nem messze fekvő nagy parkban van tó, színház, kávézó és bicikliút – vagyis minden, ami egy délutáni kikapcsolódáshoz kell.
Aki a városra fentről is kíváncsi, látogasson el a NEMO Science Museum tetőteraszára. Nem szükséges belépőt váltani, a tető ingyenesen látogatható, és különösen jó kilátás nyílik innen az IJ folyóra és a város keleti részére.
A tenger és a hajózás múltját a Scheepvaartmuseum (Hajózási Múzeum) mutatja be: nagy, látványos makettek, interaktív elemek és egy hatalmas, rekonstruált vitorlás hajó is látható, ami az épület előtt horgonyoz. Belépő: 18,5 € / kb. 7.400 Ft.
A holland konyha egyszerű, de karakteres, és Amszterdamban minden utcasarkon találni valamit, amit meg kell kóstolni.
A gasztronómiai élményeket legjobban a Albert Cuyp Markt vagy a Foodhallen kínálja, de a legegyszerűbb, ha az ember csak követi az orrát.
