Hihetetlen, de igaz: Stockholm fillérekből is bejárható – Mutatjuk a tökéletes útitervet hozzá

Mindannyian tudjuk, hogy a skandináv úti célok, nem tartoznak az olcsó mulatságok közé, de ez nem kell hogy elvegye a kedvünket egy északi helyszín megismerésétől. Bizony, a svéd főváros is a drágább desztinációk közé tartozik, de én most elárulom a titkát, hogy valósítsd meg a tökéletes hosszú hétvégi utazást olcsón. Igen, jól olvasod. Stockholm fillérekből is összehozható.

Stockholm fillérekből - Stockholm, a Stockholms skärgård nevű szigetvilágban elterülő svéd főváros

Fotó: Johner Images / Getty Images

Stockholm fillérekből is életre szóló élmény lehet!

Én az a fajta utazó vagyok, aki első sorban a mediterrán, vagy a közel-keleti vidékek, kultúrák iránt érdeklődöm, de mindig is volt egy északi kivétel: Stockholm. Már a legkorábbi vágyódásaim során is volt bennem egy különleges érdeklődés Svédország fővárosa iránt, talán a történelme, vagy az a fajta életszemlélet iránt, amelyet egyszerre jellemeznek a hygge (meghittség és jóllét), a lagom (mértékletesség és egyensúly) és a friluftsliv (természet-központúság) skandináv fogalmak (tudod, az, amelyet leegyszerűsítve az IKEA is hirdet).

Így nem volt kérdés, hogy egyszer mindenképpen látnom kell ezt az északi csodát, amely egy körülbelül 30 ezer szigetből álló archipelágóban terül el. Mondanom sem kell, ez a látvány, ez a különleges panoráma volt a másik, amit mindenképpen látni akartam, és ha te is azok táborát erősíted, akik szeretnék bebarangolni a várost, talán hasznodra válhat ez az írás.

Stockholm egészen egyedülálló panorámával büszkélkedik

Fotó: Forrás: Benoît Derrier/wikipedia.org

Ha három-négy napra készülsz Stockholmba, érdemes jól átgondolni, hogyan hozd ki a legtöbbet az idődből és a pénzedből. A város tele van történelmi emlékekkel, izgalmas múzeumokkal, és természetesen a stockholmi szigetvilág hajókirándulása az, ami igazán különlegessé teszi az élményt. Íme egy praktikus, mégis élvezetes útiterv, amelyben hasznos tippekkel és árakkal segítek, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések.

Gamla Stan és a királyi paloták – a város szíve és történelmi múltja

Kezdd a napot a Gamla Stanban, Stockholm óvárosában, ahol a macskaköves utcákon sétálva tényleg úgy érzed, mintha visszarepültél volna az időben. A bájos, színes, évszázados házak között a legszűkebb sikátor, a Mårten Trotzigs Gränd is megér egy pillantást – az aprócska utca mindössze 90 centi széles, szóval ha széles vállú vagy, készülj egy kis „küzdelemre”.