Taylor Swift nincs egyedül, házasságra készül Amerika álompárja

Újabb komoly szerelem alakul az amerikaifutball-liga (NFL) világában. A világ még csak emésztgeti Taylor Swift és Travis Kielce románcát, valaki már szintet is lépett. A liga egyik legjobbja, a Buffalo Bills irányítója közösségi oldalán jelentette be, eljegyezte színésznő szerelmét. Josh Allen és Hailee Steinfeld bő egy éve alkot egy párt, most már az esküvőre készülnek.

Hailee Steinfeld és Josh Allen állítólag az első perctől kezdve egyenesen imádják egymást, és az utóbbi több mint 1 évben elképesztően boldogok együtt.

Hailee Steinfeld még csak tinédzser volt, mikor Oscar-jelölést kapott a 2010-ben bemutatott A félszemű című filmben nyújtott fantasztikus alakításáért