Tragikus hirtelenséggel hunyt el a The Voice énekesnője: sokkoló, mi okozta a halálát

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 07:10
The Voiceénekesnő
Mindössze 26 éves volt. Tragikus, mi okozta a fiatal énekesnő halálát.

Tragikus körülmények között vesztette életét a The Voice tehetségkutató énekese. Az énekesnőt a hírek szerint az otthonában marta meg egy mérges kígyó.

Tragikus körülmények között vesztette életét a fiatal tehetség
Tragikus körülmények között vesztette életét a fiatal tehetség / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikusan ért véget egy fiatal tehetség élete

A The Voice Nigeria korábbo versenyzője, Ifunanya Nwangene tragikus módon vesztette életét, kígyómarás következtében – erősítette meg Sam C. Ezugwu, az Amemuso Choir zenei igazgatója. Az énekesnő mindössze 26 éves volt. 

Az Amemuso Choir sajnálattal jelenti be szeretett szopránjának, Ifunaya Nwangene-nek a hirtelen halálát

– áll a Facebookon közzétett nyilatkozatban, amelyben azt megemlítik, hogy a kórista a kórházban hunyt el, miután  a kórházi személyzet próbálta stabilizálni az állapotát. Megemlítették, hogy az énekesnő nem tudott beszélni, de kézjelekkel kommunikált és nehezen lélegzett.

Nwangene, aki jazz-operai énekstílusáról volt híres, az afrikai országban vált közismertté, miután Rihanna Take a Bow című slágerének előadásával elvarázsolta a közönséget a The Voice című műsorban. Később a verseny Knockout szakaszában kiesett. Halála mindössze három nappal azután következett be, hogy bemutatta új együttműködését Tbrass zenésszel. Nwangene halála után a művész tiszteletének jeléül közzétett egy videót, amelyen Nwangene a dalt énekli. 

Pótolhatatlan veszteség ez az abujai zenei közösség és egész Nigéria számára. Nagyon nehéz szívvel és kézzel írom ezeket a sorokat, mert elképzelhetetlen, hogy egy ilyen fiatal, ígéretes, tehetséges zenész, aki oly sok ember életét megérintette, elhunyt. Ez nagyon szívszorító, különösen Nigériában, ahol a zene mélyen gyökerezik a lelkünkben és összeköt bennünket

– írta Tbrass Instagram-oldalán, amelyről a Mirror számolt be.

 

