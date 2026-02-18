Bajban van Tom Cruise? A híresség elmenekült lakásából

Nem érzete biztonságban magát Tom Cruise, hiszen számos bűntény övezi lakóhelyét. Londoni penthouse lakását egy Vilmos hercegékkel szomszédos otthonra cserélné.
Abból a luxusvillájából költözött ki a színész, amit havi 455 ezer dollárért bérelt. No, de nemanyagi okok miatt hagyta el otthonát, hanem a biztonságát féltette, nem érezte már jól magát a környéken és a birtokon.
Tom Cruise öt évig lakott a házban, de nem először vette fontolóra, hogy elhagyja otthonát. Mikor a fölszinten lévő óraüzletet machetés támadók rabolták ki, betette nála a kaput, és meghozta döntését. A színész életveszélyben érezte magát, így elhatározta, még azelőtt távozik, hogy komolyabb baj történne.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a lakók megnyertek egy 48 millió dollár értékű kártérítési pert, ami a tulajdonosok számára örömteli, de a bentlakó bérlőknek is el kell viselniük az akár évtizedes, átfogó javítási munkálatokat és az azzal járó zajt, koszt és felfordulást - számol be róla a Life.hu.
Rendkívül rossz állapotban van az épület, az elektromos hálózat, a vízvezeték mind régi, ahogy a fűtés is.
Az egész ház egy rémálom, Tomnak teljesen igaza van
- mondta a helyzetről Leigh Ann Raines lakberendező.
A RadarOnline információi szerint Tom Cruise a Kensington-palota környékére költözik, ahol korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné is lakott, és ahol még mindig van egy otthonuk. A Kensington Palace Gardens a világ egyik legdrágább utcája. Nem csoda hát, hogy a színész egy olyan környéket választott, ahol 24 órás a rendőri jelenlét, ráadásul számos nagykövetség is található ott.
