Tragédia: elhunyt a közkedvelt sitcom színésze – rajongók és kollégák búcsúznak tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 09:55
Gyászol Hollywood. A színész halálát a fia jelentette be.

Gyászolnak a sorozatrajongók: 95 éves korában elhunyt Charles C. Stevenson Jr., színész, aki a népszerű Will & Grace című vígjátéksorozatban Smittyt, a bár csaposát alakította.

Színész meghalt
A színészt sokan gyászolják 
Fotó: 123RF

Elment a népszerű színész

A színész január 19-én, természetes okok miatt hunyt el a kaliforniai Camarillóban – a hírt fia, Scott Stevenson erősítette meg. Charles C. Stevenson Jr. a Will & Grace világában hosszú éveken át tűnt fel: a produkcióban összesen 12 epizódban szerepelt, hét évadon keresztül, 2002 és 2020 között. Utolsó megjelenése a 11. évad egyik részében volt, amely „Accidentally on Porpoise” címmel 2020. február 20-án került adásba. A forgatás idején Stevenson 89 éves volt. 

A család szerint a színész rendkívül sokoldalú pályát tudhatott maga mögött. Fia a Daily Starnak úgy nyilatkozott, édesapja saját szavaival gyakran úgy fogalmazott: munkája lényege az volt, hogy „embereket összeadjon vagy eltemessen”. 

Scott Stevenson felidézte, hogy édesapja számos alkalommal segítette ki a produkciókat rögtönzött szövegekkel, amikor a rendező pánikszerűen próbálta kitölteni a jelenetekben maradt üres részeket.

Ahogy ő mesélte, a pánikba esett rendező rendszeresen odament hozzá, és könyörgött neki, hogy találjon ki valamit, amivel ki tudja tölteni a nem megírt részeket

 – idézte fel fia. A színész állítólag maga is elismerte, hogy idővel kifejezetten jó lett az improvizációban. 

Halálhírére számos rajongó és kolléga emlékezett meg róla, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a búcsúüzenetek.

 

