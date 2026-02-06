Tragédia: elhunyt a közkedvelt sitcom színésze – rajongók és kollégák búcsúznak tőle

Gyászolnak a sorozatrajongók: 95 éves korában elhunyt Charles C. Stevenson Jr., színész, aki a népszerű Will & Grace című vígjátéksorozatban Smittyt, a bár csaposát alakította.

A színészt sokan gyászolják

Fotó: 123RF

Elment a népszerű színész

A színész január 19-én, természetes okok miatt hunyt el a kaliforniai Camarillóban – a hírt fia, Scott Stevenson erősítette meg. Charles C. Stevenson Jr. a Will & Grace világában hosszú éveken át tűnt fel: a produkcióban összesen 12 epizódban szerepelt, hét évadon keresztül, 2002 és 2020 között. Utolsó megjelenése a 11. évad egyik részében volt, amely „Accidentally on Porpoise” címmel 2020. február 20-án került adásba. A forgatás idején Stevenson 89 éves volt.

A család szerint a színész rendkívül sokoldalú pályát tudhatott maga mögött. Fia a Daily Starnak úgy nyilatkozott, édesapja saját szavaival gyakran úgy fogalmazott: munkája lényege az volt, hogy „embereket összeadjon vagy eltemessen”.

Scott Stevenson felidézte, hogy édesapja számos alkalommal segítette ki a produkciókat rögtönzött szövegekkel, amikor a rendező pánikszerűen próbálta kitölteni a jelenetekben maradt üres részeket.

Ahogy ő mesélte, a pánikba esett rendező rendszeresen odament hozzá, és könyörgött neki, hogy találjon ki valamit, amivel ki tudja tölteni a nem megírt részeket

– idézte fel fia. A színész állítólag maga is elismerte, hogy idővel kifejezetten jó lett az improvizációban.