Máig nem múlik a fájdalom: 5 évvel ezelőtt hunyt el a magyar énekes

Öt évvel ezelőtt, 2021. február 5-én érkezett a megrázó hír, hogy Siklósi Örs elhunyt. Az akkor mindössze 29 éves fiatal zenészt legtöbben az AWS zenekar frontembereként ismerték, aki tehetségével és magával ragadó személyiségével méltó helyet vívott ki magának a zeneiparban. Az énekest szerettei azóta is gyászolják, és bár az együttes folytatja munkásságát, lélekben Örs is örökké velük van. Ez a szomorú évfordulón fotókkal emlékezünk rá.
Siklósi Örs betegsége váratlanul ragadta el őt szeretteitől és rajongóitól, hiszen bár köztudott volt, hogy leukémiával diagnosztizálták, ő hősiesen küzdött ellene, a története mégsem ért boldog véget. Emléke azonban ma is él a rajongókban és szeretteiben, akik a Siklósi Örs Emlékalapítványt is létrehozták a nevében, ami minden évben a születésnapján vagy éppen a halála évfordulóján készül különleges megemlékezéssel.
A család több művet is megjelentetett már Siklósi Örs halála óta, többek között egy verseskötetet 2024-ben, amiben teljes egészében az ő költeményei olvashatók. Ezután tavaly pedig egy sosem hallott dalokból álló Siklósi Örs szólólemezt is kiadtak, amelyekből néhányat barátai elő is adtak egy emlékkoncert keretein belül. Ezzel kapcsolatban szeptemberben, a néhai énekes születésnapján Siklósi Máté is megszólalt a Borsnak.
Az volt a törekvésünk az elmúlt 4 évben, hogy a feladatokat, amiket úgy éreztünk, hogy Örshöz kötődően el kell végeznünk, azok valamilyen munkafázisát vagy a bemutatását kifejezetten erre a napra terveztük
– mondta fél évvel ezelőtt Siklósi Örs testvére.
A zenekar a frontember halála ellenére sem szűnt meg, sőt, eltökélt céljuk, hogy Örs szellemiségét az ő kedvéért is életben tartják. Így két évvel zenésztársuk halála után bejelentették, hogy Stefán Tamás énekessel folytatják útjukat, aki a zenésznek is jó barátja volt, így méltóképpen képviselheti az örökségét is. Az együttes azóta is dolgozik az új dalokon, de ahogy a rajongók, úgy ők sem feledik soha a tragikusan fiatalon elhunyt énekest.
