Ejtették a vádat a Reszkessetek, betörők! színésze ellen

Daniel Stern rövid jogi küzdelme véget ért. A Reszkessetek, betörők! színésze, aki az egyik betörőt, Marv-ot alakította, prostituáltak szolgáltatásait vette igénybe, ezért került még 2025-ben a rendőrség látókörébe.
A kaliforniai Ventura megyei bírósági iratok megerősítették, hogy a vádat ejtették ellene.
A vádlott teljesítette, amit kellett. Elvégezte az oktatási programot, és így az eljárást megszüntettük. Ez a megszokott eljárás első alkalommal elkövetett prostitúciós vétségek esetén.
- közölte a kerületi ügyészség szóvivője.
Stern ügyvédje, Blair Berk elárulta, nagyon örülnek annak, hogy az ügyet végre ejtették.
Az ügyet véglegesen ejtették, ahogy azt már a kezdetektől fogva tenni kellett volna, és ennek nagyon örülünk.
- tette hozzá.
A színész a december 10-én egy camarillói szállodában végrehajtott razzia után kapott idézést, de nem tartóztatták le. Ezt követően január 12-én vádat emeltek ellene, és az ügyet végül pénteken ejtették. Hat hónap börtönbüntetésre és akár 1000 dolláros (316 000 forintos) pénzbírságra is számíthatott volna, ha elítélik - írta az Entertainment Weekly.
