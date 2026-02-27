Elizabeth Taylor 94 éves lenne: Így mentette meg kollégája életét Richard Burton legendás szerelme

Ma ünnepelné születésnapját Hollywood egyik igazi nagyasszonya, aki nemcsak filmjeiről, de egyedülálló karizmájáról, elfogyasztott férjeinek számáról és az élethez való hozzáállásáról is híres volt. Halála előtt nem sokkal árulta el, hogy utálta, ha Liznek szólították, pedig mindenki így ismerte Elizabeth Taylort, aki ma 94 éves lenne.

A hollywoodi Aranykor egyik legszebb színésznője volt Elizabeth Taylor (Fotó: Entertainment Pictures)

Elizabeth Taylor filmjei

Elizabeth Taylor a klasszikus hollywoodi stúdiórendszerben „nevelkedett”, szinte szó szerint. A család egy barátja figyelt fel a fiatal Elizabeth szépségére, különösen a szemére, ami egyedülálló kékes lilás árnyalatával a színésznő védjegyévé vált a későbbiekben. Ez a családi barát javasolta a szülőknek, hogy vigyék el a kis Elizabeth-t egy próbafelvételre. Így kötötte első szerződését a Universal Stúdióval, és szerepelt legelső filmjében, a There’s One Born Every Moment című vígjátékban. Ekkor 1942-t írtunk, Taylor csupán 10 éves volt. A Universal bontotta a szerződését a film után, de az MGM azonnal ugrott a lehetőségre és foglalkoztatni kezdte a fiatal tehetséget. Rögtön egy évvel később szerepelt a Lassie hazatér klasszikusban, ami olyan jól teljesített, hogy az MGM egy egész éves szerződést ajánlott neki. Valamit sejthettek a stúdió fejesei, mert az MGM égisze alatt készült az a film, ami egycsapásra világsztárrá tette a rendkívül fiatal Elizabeth Taylort. A nagy derby 1944-ben debütált. Taylor olyan nagy nevek mellett játszott, mint Mickey Rooney és Donald Crisp. A film kasszasiker lett, több mint 4 millió dolláros bevételt hozott a stúdiónak. Elizabeth Taylor lett az MGM és a korszak legünnepeltebb gyereksztárja.

Elizabeth Taylor csupán 13 éves ezen a képen, de ekkor már ünnepelt színésznő volt (Fotó: SNAP)

Elizabeth Taylor megmentette Montgomery Clift életét

Karrierje az 1950-es évekre érte el csúcsát. Egyre több filmben dolgozott, egyre nagyobb nevekkel. Köztük volt Montgomery Clift is, akivel az Esőerdő Megye című filmen dolgoztak 1956-ban, ám a forgatást beárnyékolta egy borzasztó esemény. Elizabeth Taylor második férjével, Michael Wildinggel egy partit rendezett az otthonukban, amire Clift is hivatalos volt. A színész akkoriban súlyos alkohol és kábítószer-függőséggel küzdött, a partiról távozva sem volt a legjobb állapotban. Nem messze Taylorék otthonától egy hajtűkanyart próbált bevenni a sűrű ködben, amikor autójával egy telefonpóznának csapódott. Amikor Liz Taylor értesült az eseményekről, kirohant a helyszínre, és mit sem törődve a lehetséges veszélyekkel, bemászott a ripityára tört autóba, és gondolkodás nélkül kivette a vérző Clift torkából a színész kitört fogait, amik elzárták a levegő útját. Clift rendkívül súlyosan megsérült, a forgatás két hónapra szünetelt, de ezzel a hősies cselekedettel Elizabeth Taylor megmentette az életét. Bár az Esőerdő Megye csúfos bukás lett, és mára a feledés homályába vész, Elizabeth Taylor megkapta első Oscar-jelölését alakításáért.