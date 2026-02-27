Titokban újabb sztárpár szakított, a színésznő most megtörte a csendet

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:30
Margarida Corceiro színésznő először jelentkezett a szakításról szóló hírek óta. Négy szóval üzent autóversenyző exének, Lando Norrisnak.
Megtörte a csendet Margarida Corceiro színésznő, miután a hírek szerint szakított Lando Norris Forma-1-es világbajnokkal. A McLaren brit versenyzője megosztott egy fotót az Instagram-oldalán, exe pedig négy szóval üzent a hozzászólások között.

Margarida Corceiro színésznő és Lando Norris autóversenyző
Margarida Corceiro színésznő négy szóval üzent autóversenyző exének, Lando Norrisnak Fotó: Handout/Getty Images

Lando Norris és Margarida Corceiro szakítása azután került a címlapokra, hogy egy TikTok-videóban korábbi csapattársa, Carlos Sainz megkérdezte az autóversenyzőtől, jól vannak-e a párjával. A The Sun írta meg, hogy Norris állítólag nemmel válaszolt, majd elárulta, hogy már egyedülálló.

Már egy ideje voltak árulkodó jelek. Eltávolodtak egymástól

– mondta a lapnak egy névtelen forrás, aki azt is elárulta, hogy Margarida Corceiro állítólag már azon a bulin sem volt ott Bahreinben, amit Lando Norris azért szervezett, hogy megköszönje a segítségét azoknak, akik bármiben is hozzájárultak a világbajnoki címéhez.

Lando Norrisnak üzent Margarida Corceiro

A brit pilóta most egy havas táj előtt állva osztott meg magáról egy fényképet a közösségi oldalán, ezen egy piros kockás nadrágot visel.

Szép pizsama, nagyon szívesen!

– írta exe fotója alá a színésznő, aki még most is követi az Instagramon Norrist. Margarida Corceiro humoros kommentje annyira bejött a rajongóknak, hogy több ezren lájkolták a szavait.

