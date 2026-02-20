Félmeztelenül kapták lencsevégre: Sofía Vergara mindenét megmutatta

Sofía Vergara ismét visszatekintett a múltba, ezúttal fiatalkora egyik legmerészebb képét osztotta meg.

Sofía Vergara fiatalkori képet osztott meg Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE

A színésznő legújabb Instagram-bejegyzésében egy Miamiban készült fotót tett közzé, ahol elhagyta a bikinifelsőjét.

Vergara háttal állva a kamerának, a tenger előtt mutatta meg bronz alakját, amit csak egy bikini alsó takart. Ennek ellenére hatalmas nyakláncát nem hagyta el, és úgy tűnik, még mindig rajong a képért és Miamiért is, ugyanis a bejegyzés alatt arra utalt, hogy az útja nemsokára oda vezet majd.

Sofía Vergara Miamiban

Mondanunk sem kell, követői imádják a színésznő fotósorozatát: fél nap alatt negyedmillió kedvelést gyűjtött be a merész nosztalgiázás.