Félmeztelenül kapták lencsevégre: Sofía Vergara mindenét megmutatta

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 14:45
A színésznő bámulatos fotókat osztott meg. Nem semmi volt Sofía Vergara fiatalon!
Sofía Vergara ismét visszatekintett a múltba, ezúttal fiatalkora egyik legmerészebb képét osztotta meg.

Sofía Vergara fiatalkori képet osztott meg
Sofía Vergara fiatalkori képet osztott meg Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE

A színésznő legújabb Instagram-bejegyzésében egy Miamiban készült fotót tett közzé, ahol elhagyta a bikinifelsőjét.

Vergara háttal állva a kamerának, a tenger előtt mutatta meg bronz alakját, amit csak egy bikini alsó takart. Ennek ellenére hatalmas nyakláncát nem hagyta el, és úgy tűnik, még mindig rajong a képért és Miamiért is, ugyanis a bejegyzés alatt arra utalt, hogy az útja nemsokára oda vezet majd.

Sofía Vergara Miamiban

Mondanunk sem kell, követői imádják a színésznő fotósorozatát: fél nap alatt negyedmillió kedvelést gyűjtött be a merész nosztalgiázás.

 

