Ledobta a textilt Sofia Vergara, barackpopsit villantott

sofia vergara
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 13:30
instagramtanga
Irigylésre méltó alakja van. Sofia Vergara tangabugyiban, félmeztelenül mutatta meg idomait egy pajkos szelfin.

Sofia Vergara Miamiban mulatta az időt, és úgy döntött, napozik egy kicsit. Ehhez persze ledobta a textilt és egy szál tangában mutatta meg szexi testét a rajongóinak. 

Sofia Vergara apró tangában borzolja a kedélyeket

Az Instagramra egy fekete-fehér képet posztolt, amelyen egy apró tangában napozik, és a nyelvét a kamerába nyújtja. Sofia hason fekve lazult, miközben a kamerát úgy állította be, hogy megörökítse kifogástalan idomait.

Sofia új képei mindössze néhány hónappal azután jelentek meg, hogy egy „őrült” egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba került, ami miatt le kellett mondania a 2025 szeptemberi Emmy-gáláról. A közösségi médiában tájékoztatta rajongóit: „Nem jutottam el az Emmy-gálára, de a sürgősségire igen! Sajnálom, hogy le kellett mondanom! Őrült szemallergiám volt közvetlenül az autóba szállás előtt!”

