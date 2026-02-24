Ledobta a textilt Sofia Vergara, barackpopsit villantott

Sofia Vergara Miamiban mulatta az időt, és úgy döntött, napozik egy kicsit. Ehhez persze ledobta a textilt és egy szál tangában mutatta meg szexi testét a rajongóinak.
Az Instagramra egy fekete-fehér képet posztolt, amelyen egy apró tangában napozik, és a nyelvét a kamerába nyújtja. Sofia hason fekve lazult, miközben a kamerát úgy állította be, hogy megörökítse kifogástalan idomait.
Sofia új képei mindössze néhány hónappal azután jelentek meg, hogy egy „őrült” egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba került, ami miatt le kellett mondania a 2025 szeptemberi Emmy-gáláról. A közösségi médiában tájékoztatta rajongóit: „Nem jutottam el az Emmy-gálára, de a sürgősségire igen! Sajnálom, hogy le kellett mondanom! Őrült szemallergiám volt közvetlenül az autóba szállás előtt!”
