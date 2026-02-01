"Elvesztettem életem szerelmét" – gyászol a világhírű rapper, Snoop Dogg családja

Snoop Dogg és családja gyászba borult: lánya, Cori Broadus elvesztette 10 hónapos gyermekét.

Snoop Dogg és lánya, Cori: a rapper és gyermeke is gyászolnak Fotó: NurPhoto via AFP

A 26 éves Cori Instagram-történetben osztotta meg a lesújtó hírt; fekete-fehér képet tett közzé az immár elhunyt babájáról, írva:

Hétfőn elvesztettem életem szerelmét, Codimat!

Cori jegyese, Wayne Deuce is megszólalt a tragédiáról. Ő is egy képet osztott meg gyermekével a kórházból, írva:

Amióta elhagytál, Codi Dreaux, a legszomorúbb vagyok. De tudom, hogy békében vagy. Apu mindig szeretni fog téged!

Snoop Dogg unokája ezzel a betegséggel küzdött

Cori, Snoop Dogg legfiatalabb gyermeke és egyetlen lánya tavaly közölte a drámai hírt: gyermeke koraszülöttként három hónappal korábban érkezett, mint kellett volna. Akkor az anyuka elmondása szerint napokig sírt, mert azt hitte, az ő hibája, hogy nem tudott gyermekének mindent megadni.

A császármetszéssel született gyermeket az orvosok HELLP-szindrómával diagnosztizálták, ezt hemolízisként is ismerhetjük. A betegség vörösvértestek pusztításával jár, emelkedett májenzimszintet és alacsony vérlemezkeszámot okoz.

Codi 10 hónapot töltött a koraszülött intenzív osztályon, és halála előtt nem sokkal térhetett haza – írja a People.