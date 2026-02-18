Gyászol a család: ritka kór végzett a reality-sztárral – „Példátlan bátorsággal küzdött”

Meghalt Cass Lacelle reality-sztár, aki a Grand Cayman: Secrets in Paradise című reality műsorban vált ismertté. Családja február 11-én, Instagram-bejegyzésben erősítette meg a tragikus hírt.
A 34 éves televíziós szereplő egy ritka , daganatos megbetegedés következtében hunyt el. Hozzátartozói közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Cass „rövid, de hihetetlenül bátor harcot” vívott. A család megrendítő sorokkal búcsúzott:
„Cass olyan örökséget hagy maga után, amit nem lehet mérni. Ő maga a megismételhetetlenség; mindössze 34 év alatt rendkívüli hatással volt mindenkire, akivel találkozott.”
Hozzátették:
„Legkedvesebb Cassünk, példátlan bátorsággal küzdöttél. Nem adtad fel. Örökké a mi Tűzszívünk maradsz.”
Cass 2025 májusában jelentette be, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Röviddel ezután műtéten esett át, amely során eltávolították a tumort, majd kemoterápiás kezelést kapott. 2026. január 4-én azonban közölte, hogy a rák visszatért, és áttéteket adott a májába, a gyomrába, a hasüreg nyálkahártyájára és a csepleszre.
A közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások. Rajongói „ragyogó fényként” emlékeztek rá, akinek mosolya és energiája sokak életét szebbé tette. Többen hangsúlyozták, hogy emléke és hatása tovább él azokban, akik ismerték és szerették, írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.