Gyászol a család: ritka kór végzett a reality-sztárral – „Példátlan bátorsággal küzdött”

Meghalt Cass Lacelle reality-sztár, aki a Grand Cayman: Secrets in Paradise című reality műsorban vált ismertté. Családja február 11-én, Instagram-bejegyzésben erősítette meg a tragikus hírt.

A reality-sztár elvesztette harcát a rákkal szemben

Fotó: Pexels / Pexels

Meghalt a reality-sztár

A 34 éves televíziós szereplő egy ritka , daganatos megbetegedés következtében hunyt el. Hozzátartozói közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Cass „rövid, de hihetetlenül bátor harcot” vívott. A család megrendítő sorokkal búcsúzott:

„Cass olyan örökséget hagy maga után, amit nem lehet mérni. Ő maga a megismételhetetlenség; mindössze 34 év alatt rendkívüli hatással volt mindenkire, akivel találkozott.”

Hozzátették:

„Legkedvesebb Cassünk, példátlan bátorsággal küzdöttél. Nem adtad fel. Örökké a mi Tűzszívünk maradsz.”

Cass 2025 májusában jelentette be, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Röviddel ezután műtéten esett át, amely során eltávolították a tumort, majd kemoterápiás kezelést kapott. 2026. január 4-én azonban közölte, hogy a rák visszatért, és áttéteket adott a májába, a gyomrába, a hasüreg nyálkahártyájára és a csepleszre.

A közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások. Rajongói „ragyogó fényként” emlékeztek rá, akinek mosolya és energiája sokak életét szebbé tette. Többen hangsúlyozták, hogy emléke és hatása tovább él azokban, akik ismerték és szerették, írja a Daily Star.