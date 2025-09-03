Kóbor Léna: "Anyukámtól tanultam meg főzni"

Már korábban beszámoltunk róla, hogy Kóbor Léna énekel, klippet forgat, édesapja nyomdokaiba lép, de most először próbálja ki magát televíziós szereplőként, méghozzá a SuperTV2 Hal a tortán című nép-szerű gasztro-realityjében. Az Omega legendás frontemberének, Kóbor János lánya most először enged betekintést a mindennapjaiba a tévénézők előtt.
„Anyukámtól tanultam meg főzni, hiszen otthon mindig ő állt a konyhában. Főként hagyományos ételeket készített, mint például a rántott hús vagy a húsleves. Ezeket nagyon szerettem, de közben mindig vonzott, hogy kipróbáljak más fogásokat is, ezért amikor a közösségi oldalakon egyre népszerűbbek lettek a főzős videók, főleg a karantén idején, elkezdtem ezeket nézni, és rengeteg új receptet próbáltam ki. Szeretek főzni, mert megnyugtat – kezdte a hot! magazinnak Léna. – Az olasz konyhát különösen imádom, talán azért is, mert a családommal sokszor nyaraltunk Olaszországban, és nagyon megszerettem az ízeit, ráadásul a tészták elkészítése szerintem mindig egyszerűbb is.”
Léna mögött egy igazán mozgalmas nyár áll, ahol egyik program követte a másikat. A pihenésre alig jutott ideje, hiszen mindig akadt valamilyen izgalmas elfoglaltsága.
„Nem nevezném ezt a nyarat a legpihentetőbbnek, mert szinte mindennap pörögtem, és mindig igyekeztem valamilyen módon fejlődni vagy előrelépni, akár a sportban, akár a zenei karrieremben. Emellett zajlottak a musical-előadások is, így nem ez volt a leglazább időszakom, de azért sokat voltam a barátaimmal, jártunk koncertekre, és családi nyaralásra is elutaztunk Máltára, szóval igazán eseménydús hónapokat zártam” – sorolta a nyári élményeit.
A fiatal tehetség számára a Hal a tortán forgatása igazi élmény volt, amit a nyár egyik legnagyobb fénypontjaként élt meg. Bár az első napon kicsit izgult, amint megismerte a többieket, minden feszültség elszállt, és onnantól kezdve csak a jókedv és a közös élmények maradtak. A hangulat végig felszabadult volt, így számára ez a nyár egyik legszebb emlékévé vált.
„Izgatottan vártam, hogy milyen lesz a forgatás, de már az első napon minden izgalmam elszállt, mert nagyon gyorsan megismertem a többieket, és mindenki elképesztően kedves és aranyos volt. Úgy érzem, hamar beilleszkedtem, és vicces volt látni, hogy talán anyukám izgult jobban, amikor nekem kellett főznöm – mesélte Léna. – Nagyon tetszett, hogy ezáltal mindannyian jobban megismerhettük egymást, hiszen rendkívül személyes élmény, amikor valaki a saját otthonába hív meg vacsorára, és látszik, mennyi energiát fektet az előkészületekbe. Külön izgalmassá tette a hetet, hogy mindannyian ismert szülők gyerekei vagyunk, így könnyen megtaláltuk a közös hangot, és átéreztük, milyen előnyei és nehézségei vannak ennek a helyzetnek.”
Kóbor Léna dalaival hódít
Az elmúlt hónapokban Léna két új dallal is előrukkolt: az A-A és a Pose rövid idő alatt sok fiatal kedvencévé vált. Ráadásul még idén szeretne új dalokkal jelentkezni, így a rajongók hamarosan ismét friss zenékre számíthatnak tőle.
Különleges barátság
Léna zenei karrierjét Hadas Alfréd, a Sztárban sztár leszek! felfedezettje segíti a további sikerek felé, éppen ezért nem meglepő, hogy a rapper a Hal a tortán adásában is megjelent.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.