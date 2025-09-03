Kóbor Léna: "Anyukámtól tanultam meg főzni"

Már korábban beszámoltunk róla, hogy Kóbor Léna énekel, klippet forgat, édesapja nyomdokaiba lép, de most először próbálja ki magát televíziós szereplőként, méghozzá a SuperTV2 Hal a tortán című nép-szerű gasztro-realityjében. Az Omega legendás frontemberének, Kóbor János lánya most először enged betekintést a mindennapjaiba a tévénézők előtt.

Kóbor Léna édesanyjától tanult főzni (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT! MAGAZIN)

„Anyukámtól tanultam meg főzni, hiszen otthon mindig ő állt a konyhában. Főként hagyományos ételeket készített, mint például a rántott hús vagy a húsleves. Ezeket nagyon szerettem, de közben mindig vonzott, hogy kipróbáljak más fogásokat is, ezért amikor a közösségi oldalakon egyre népszerűbbek lettek a főzős videók, főleg a karantén idején, elkezdtem ezeket nézni, és rengeteg új receptet próbáltam ki. Szeretek főzni, mert megnyugtat – kezdte a hot! magazinnak Léna. – Az olasz konyhát különösen imádom, talán azért is, mert a családommal sokszor nyaraltunk Olaszországban, és nagyon megszerettem az ízeit, ráadásul a tészták elkészítése szerintem mindig egyszerűbb is.”

„A családommal sokszor nyaraltunk Olaszországban” (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Kóbor Léna énekléssel és sporttal töltötte a nyarat

Léna mögött egy igazán mozgalmas nyár áll, ahol egyik program követte a másikat. A pihenésre alig jutott ideje, hiszen mindig akadt valamilyen izgalmas elfoglaltsága.

„Nem nevezném ezt a nyarat a legpihentetőbbnek, mert szinte mindennap pörögtem, és mindig igyekeztem valamilyen módon fejlődni vagy előrelépni, akár a sportban, akár a zenei karrieremben. Emellett zajlottak a musical-előadások is, így nem ez volt a leglazább időszakom, de azért sokat voltam a barátaimmal, jártunk koncertekre, és családi nyaralásra is elutaztunk Máltára, szóval igazán eseménydús hónapokat zártam” – sorolta a nyári élményeit.

Ismert szülők gyermekei vettek részt a Hal a tortán forgatásán (Fotó: TV2 / HOT! MAGAZIN)

„Mindannyian ismert szülők gyerekei voltunk”

A fiatal tehetség számára a Hal a tortán forgatása igazi élmény volt, amit a nyár egyik legnagyobb fénypontjaként élt meg. Bár az első napon kicsit izgult, amint megismerte a többieket, minden feszültség elszállt, és onnantól kezdve csak a jókedv és a közös élmények maradtak. A hangulat végig felszabadult volt, így számára ez a nyár egyik legszebb emlékévé vált.

„Izgatottan vártam, hogy milyen lesz a forgatás, de már az első napon minden izgalmam elszállt, mert nagyon gyorsan megismertem a többieket, és mindenki elképesztően kedves és aranyos volt. Úgy érzem, hamar beilleszkedtem, és vicces volt látni, hogy talán anyukám izgult jobban, amikor nekem kellett főznöm – mesélte Léna. – Nagyon tetszett, hogy ezáltal mindannyian jobban megismerhettük egymást, hiszen rendkívül személyes élmény, amikor valaki a saját otthonába hív meg vacsorára, és látszik, mennyi energiát fektet az előkészületekbe. Külön izgalmassá tette a hetet, hogy mindannyian ismert szülők gyerekei vagyunk, így könnyen megtaláltuk a közös hangot, és átéreztük, milyen előnyei és nehézségei vannak ennek a helyzetnek.”

Kóbor Léna dalaival hódít

Az elmúlt hónapokban Léna két új dallal is előrukkolt: az A-A és a Pose rövid idő alatt sok fiatal kedvencévé vált. Ráadásul még idén szeretne új dalokkal jelentkezni, így a rajongók hamarosan ismét friss zenékre számíthatnak tőle.