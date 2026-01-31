„Kegyetlenek és rosszindulatúak voltak az emberek” – Paris Hilton megnyílt Britney Spearshez fűződő barátságáról

Paris Hilton és Britney Spears barátsága több mint egy évtizede tart - de mi hozta őket igazán össze?
Hilton a napokban az I've Never Said This Before with Tommy DiDario című műsor vendége volt, ahol megnyílt azokról a traumákról, amelyek őt és Britneyt közelebb hozták egymáshoz.
Néhány hete Britneyvel voltam Mexikóban a születésnapján, és arról beszélgettünk, milyen kegyetlenek és rosszindulatúak voltak az emberek akkoriban
- mondta el a 44 éves Paris Hilton. Hozzátette, Britney teljes mértékben tud ezzel azonosulni, és ez az, ami mindkettőjüket olyan erőssé tette, amilyenek ma.
Hiltont arról is megkérdezték, mit üzenne a fiatalabb önmagának, aki ekkor felidézte, hogy fiatal korában szórakozásnak számított a nőket lejáratni, ezért így üzent saját magának:
Paris, sok mindenen fogsz keresztülmenni az életben, és néha nagyon nehéz, ijesztő és kemény lesz, de egy nap megéri majd.
Elmondása szerint milliókat inspirált, és a fájdalmát céllá alakítva segített gyermekeket és nőket világszerte.
Hilton és Spears kapcsolata a húszas éveik elejére nyúlik vissza, az évek során pedig többször is beszéltek a barátságukról. Spears 2023-as memoárjában, A bennem lévő nő című könyvében is felidézte a Hiltonnal való kapcsolatát. Ekkor ezt írta:
Soha nem volt olyan vad, mint amilyennek a sajtó beállította.
Hilton azt is elárulta, mennyire büszke a barátnőjére, és hogy szerinte egy memoár megírása rendkívül megterhelő, hiszen az embernek magába kell néznie, és olyan pillanatokat is újra kell élnie, amelyeket legszívesebben elfelejtene - írja a People.
Egyszerűen büszke vagyok arra, hogy mennyire erős nő.
