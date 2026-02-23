Most érkezett! Nick Reiner ártatlannak vallja magát szülei brutális meggyilkolásában

Nick Reiner újra bíróság elé állt szülei meggyilkolásának ügyében – közölte az NYPost. Most ismét minden szem rá szegeződik, amikor harmadszor is belép a Los Angeles-i tárgyalóterembe. A vád pedig nem más, mint szüleinek, Rob Reiner és Michelle Reiner december 14-i brutális meggyilkolása. Mindenkit sokkolt a tény, miszerint azt vallja: ártatlan.

Rob Reiner fia, Nick Reiner ártatlannak vallja magát a gyilkosságokban

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Rob Reiner fia elmebetegségre hivatkozik majd?

Rob és Michelle Reiner fiának vallomása csupán néhány percig tartott és védője, Kimberly Greene elkezdheti felépíteni az elmeállapotra hivatkozó védekezést.

Az egyik oka annak, hogy már most előhozzák a mentális védekezést, az az, hogy ha túl sokáig várnak vele, az alááshatja a későbbi érvelés hitelességét és az emberek joggal kérdezhetik: ‘Ha ennyire súlyos mentális állapotban volt, miért nem vetették fel ezt korábban?’

– mondta Royal Oakes ügyvéd.

A védelem egyik lehetséges lépése, hogy azt állítják, Nick nem képes megérteni az eljárást. Ezzel pedig pszichiátriai vizsgálatokat indíthatnak el. Ez pedig tökéletes védekezés lenne arra tekintettel, hogy a fiatalt többen látták zavartan viselkedni a tragédia éjjelén, amikor többször is összeveszett szüleivel Conan O'Brien buliján.

A kérdés az, hogy Nick Reiner a gyilkosságok előtti órákban egyszerűen csak kellemetlen, de összeszedett volt vagy teljesen elszakadt a valóságtól. Ez az őrültségi teszt lényege Kaliforniában

– mondta az ügyvéd.

Eddig Nick Reiner vallomástétele kétszer is elmaradt. Először akkor, amikor a neves ügyvéd, Alan Jackson belépett az ügybe és több időt kért arra, hogy egyeztessen az ügyfelével. Hét nappal később viszont visszalépett az ügytől, ami tovább hátráltatta a vallomástételt.