Tragédia Mick Jagger családjában: holtan találtak rá az eltűntre

A Sir Mick Jagger unokájának partnerét kereső rendőrség nemrég azt a bejelentést tették, hogy egy holttestre bukkantak rá. A keresés azután kezdődött meg, miután a 37 éves Alexander Keyt január 23-án, pénteken utoljára látták egy cornwalli szórakozóhelyen, majd ezután nyoma veszett. A Devon és Cornwall rendőrség egy közleményben most elmondta, a Boscastle-ben eltűnt férfit kereső rendőrök egy holttestet találtak Bude-ban.

Borzasztó tragédia történt Mick Jagger családjában / Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Napokig keresték Mick Jagger unokájának partnerét

A rendőrség korábban azután kért segítséget Alexander Key keresésében - akinek két közös gyermeke van a 33 éves Assisi Jacksontól, a Rolling Stones sztárjának unokájától -, miután a férfi eltűnt Boscastle környékén.

A rendőröket és a parti őrséget január 31-én, 18:30 körül riasztották, miután egy férfi holttestét találták meg a tengerben Bude-nál. Sajnálatos módon az illető a helyszínen életét vesztette. A hivatalos azonosítás még várat magára, ám a rendőrök úgy vélik, az illető az a 37 éves Alexander Key lehet, akinek az eltűnését január 24-én jelentették be. A halálát nem kezelik gyanúsként, és az ügyben aktát készítenek elő a halottkém számára

- olvasható a közleményben.

A rendőrök azt is elmondták, Alexander Key családja köszönetét fejezte ki a rendőrségnek és a HM Coast Guy Coast Guy tengeri segélyszolgálatnak az erőfeszítéseikért, valamint mindazoknak, akik segítettek a keresésében, és azt kérték, hogy tartsák most tiszteletben a magánéletüket - írja a Mirror.