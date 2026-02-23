Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Beleszakad a szív: Meghan Markle édesapjának veszélyben volt az élete, most újra meg kell tanulnia járni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 20:50
Protézislábat kap Thomas Markle. Meghan Markle édesapja még decemberben esett át az életmentő műtéten, amikor le kellett amputálni bal lábát.

Meghan Markle apja protézislábat kap lábamputációja után – közölte a Pagesix. Meghan Markle édesapjának, Thomas Markle-nek élete egyik pillanatról a másikra feje tetejére fordult, amikor lábamputáción kellett átesnie. Most pedig arra készül, hogy protézissel éljen tovább. Az apa fia, az ifjabb Thomas Markle most élő adásban jelentette be, hogy édesapja jelenleg terápián vesz részt és rehabilitáción van.

Meghan Markle édesapja protézislábat kap
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle édesapja protézislábat kap

Hamarosan protézist kell készíttetnünk neki, hogy újra járni tudjon

– mesélte az ifjabb Thomas Markle.

Még december elején derült ki, hogy Meghan édesapját az intenzív osztályra szállították, miután életmentő műtéten esett át. Akkoriban fia azt nyilatkozta a lapoknak, hogy az édesapja otthon lett rosszul és sürgősen kórházba kellett szállítani.

Elvittem a kórházba, ahol különböző vizsgálatokat csináltak és akkor mondták, hogy veszélyben van az élete

– mesélte a 59 éves férfi a Daily Mail-nek, majd elmondta, hogy édesapját szirénázó mentőautóval szállították át egy másik, nagyobb kórházba. Meghan nővére, Samantha Markle ezután az elmúlt évek megpróbáltatásait okolta az apjuk állapotáért:

Erős ember, de rengeteg mindenen ment keresztül

December 5-én a nyugdíjas édesapa egy háromórás műtéten esett át, amely során a bal lábát térd alatt amputálták, miután egy vérrög elzárta a vérkeringést.

A lábfeje először elkékült, majd elfeketedett. Minden nagyon gyorsan történt

– mesélte a történtekről az ifjabb Thomas Markle.

Az elhidegülésük ellenére a Page Six megerősítette, hogy Meghan a beavatkozás után gyorsan felvette a kapcsolatot édesapjával.

Mint később kiderült, Thomas Markle egész életében egészségügyi problémákkal küzdött: 2018-ban szívműtét miatt kellett kihagynia Meghan és Harry herceg esküvőjét.

 

