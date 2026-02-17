Harry hercegnek kellemetlen pillanatokat okozott Meghan Markle a Valentin-napon

Harry herceg és Meghan Markle egy NBA meccsen élvezték a Valentin-napot. A sussexi hercegi pár teljesen elmerült a kaliforniai 75. All-Star meccsben. Bár a hercegnét valami más kötötte le, ami miatt Harry nem élvezhette annyira a mérkőzést, mint szerette volna.

Meghan Markle és Harry herceg együtt Valentin-napozott Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg a mérkőzésre figyelt, Meghan a külsőségekre

Harry herceg és Meghan Markle kézenfogva és mosolyogva foglalták el helyüket az első sorban az NBA-s mérkőzésen. Bár volt fizikai kontaktus a pár között, de Judi James testbeszéd-szakértő szerint Meghan Markle sokkal jobban érezte magát a kiruccanásukon, mint Harry herceg. Judi szerint Meghan Markle testbeszéde arról árulkodott, hogy sokkal tökéletesebbnek akarja mutatni a kapcsolatukat, mint ami a valóság.

Meghan kamerák felé irányuló széles, szimmetrikus mosolya, valamint megemelt és kerek arcformája arra utalnak, hogy örömmel fogadja a figyelmet, és élvezi a lehetőséget, hogy megalkossa a saját, tökéletesen megkoreografált Valentin-napi szerelmi jelzéseit, amikkel a Harryvel való kapcsolatát fitogtathatja

- mondta a Mirror szerint Judi.

Szerinte, ahogy Meghan fogja Harry combját, az birtokló és flörtölő, emellett belekapaszkodik a karjába, hogy jelezze, mennyire közeli a kapcsolatuk. Folyamatosan a nagy kivetítőt nézte, és jelezte a férjének, hogy ő is figyeljen oda. A sussexi hercegnéről sugárzott a magabiztosság, de Judi szerint Harry hercegről ez már nem volt elmondható. A szakértő szerint Harryt inkább a kosárlabda-mérkőzés érdekelte, mintsem, hogy pózoljon a paparazziknak, amit csak Meghan kedvéért tett.

„A száján lévő mosoly erőltetettnek tűnik, és nem igazán ér el a szeméig” - jegyezte meg a szakértő. Harry herceg és Meghan Markle végig a rapper Queen Latifah és partnere, Eboni Nichols mellett ültek.