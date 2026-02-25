Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szívdöglesztő a 67 éves Madonna: közös fotókat posztolt a 29 éves barátjával

Madonna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:45
szeretőszexi
Korát meghazudtoló fotókat posztolt. Madonna közös képet is megosztott a 29 éves szerelmével.

A 67 éves Madonna új fotói felrobbantották a netet. A képeken szerepel mindössze 29 éves párja, Akeem Morris, valamint 13 éves ikerlányai, Stella és Ester. 

Madonna új képeket posztolt a barátjáról is
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto

Madonna pikáns képeket posztolt, szerelmét is megmutatta

A rajongók a kommentszekcióban odáig vannak Madonnáért, és azt írták az énekesnőnek, hogy számítanak az új zenéire. A követői már várják a következő albumot, miután az énekesnő megerősítette, hogy még idén kiadja azt.

Mint többek között írták: „Madonna még mindig gyönyörű és tehetséges, mint a 80-as években volt.” Madonna tizenötödik albuma állítólag a 2005-ben megjelent Grammy-díjas Confessions on a Dance Floor folytatása lesz. 

A mostani bejegyzés azután jelent meg, hogy Madonna és barátja, akivel 2024 óta van együtt, megjelentek a Tottenham Hotspur Stadionban a hónap elején. Az énekesnő azért látogatott Londonba, hogy szurkoljon Stellának és Esterének, akik a Tottenham U14-es akadémiai mérkőzésén játszottak, majd másnap a női szuperligában is részt vettek.

Lányai diadalmát követően Madonnához csatlakozott Akeem is -írja a Daily Mail, a közös fotóért pedig ne felejts el lapozni:

 

