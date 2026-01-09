Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hoppá! Madonna egyszerre két fiatal férfival bújt ágyba

Madonna
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 16:15
Az énekesnő sosem szégyenlőségéről volt híres. Pont ezért mutatta meg Madonna, hogy ő bizony két férfival is képes megosztani az ágyát.

Madonna erotikus reklámfilmet forgatott, ahol két férfival bújt ágyba. Ennek a ménage à trois-nak (háromszemélyes kapcsolat) semmi köze sincs a „Like a Virgin” című dalhoz. 

Madonna nem szívbajos, simán ágyba búj két férfival egyszerre
Fotó: Dia Dipasupil

Madonna ismét elővette erotikus oldalát

A 67 éves Madonna fehérneműre vetkőzött, és egy sor fiatal férfival bújt ágyba a Dolce & Gabbana legújabb kampányában. A popsztár a reklámban, az olasz divatház The One parfümjét népszerűsíti, azzal kezdte a szexi előadást, hogy egy fekete miniruhában mutatta meg dekoltázsát, miközben két fiatal férfi állt mellette. Öltözékét fekete combfix és klasszikus, hegyes orrú fekete cipő egészítette ki. 

A videó egyik részében Madonna elég intenzív tekintettel bámul az egyik fiatal férfi ágyékára, míg a következő jelenetben már a férfit rajzolja, aki épp anyaszült meztelenül áll modellt az énekesnőnek. Röviddel ezután a trió a hálószobába vonul, ahol szemkötő, csipkés fehérnemű, hajrázás és lepedőfogás kíséretében pikáns jelenetet adnak elő. A reklám két új illatot mutat be: a The One Eau de Parfum Intense és a The One for Men Parfum. Mindkettő a The One 20. évfordulóját ünnepli.  

Természetesen a merész Grammy-díjas énekesnőnek nem idegenek a pikáns jelenetek és a fiatalabb férfiak. A múlt hónapban megosztott néhány fotót a fehérneműkkel teli, pajkos témájú karácsonyi fotózásáról, amelyen a 29 éves barátja, Akeem Morris, és annak 13 éves ikerlányai, Stella és Estere is szerepelnek. 

Az egyik fotón a „Papa Don’t Preach” című sláger előadója a What Katie Did halványrózsaszínű szatén Glamour Nouveau Corselette-jét hálós harisnyával, combig érő harisnyával és operahosszúságú pezsgőszínű  szatén kesztyűvel kombinálta. Madonna a családbarátabb fotókhoz fehér csipkés, fodros fehér hálóinget választott. - olvasható a Page Six cikkében.  

 

