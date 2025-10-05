A lelátón is érdemes volt nézelődni, óriási világsztárok nézték végig a Liverpool vereségét

A Chelsea-Liverpool mérkőzésen nem csupán a játék, hanem a nézőtér is reflektorfénybe került, hiszen a londoni klub híres arról, hogy rendszeresen világsztárokat vonz a Stamford Bridge-re. Szombat este a 2–1-es hazai győzelemnek nem kisebb név tapsolt, mint Madonna. A popikon jelenléte sokakat meglepett, de valójában nem először tűnt fel a Chelsea lelátóján: az utóbbi hónapokban többször is látták a stadionban.

A Chelsea-Liverpool rangadón rengeteg világsztár szurkolt a londoni kékeknek, köztük Madonna is Fotó: Dia Dipasupil

A 67 éves énekesnő áprilisban a Konferencia-ligában is kilátogatott a Legia Warszawa elleni mérkőzésre, majd szeptemberben a Brighton elleni 4–2-es diadalon is ott ült a lelátón. Mindkét alkalommal Akeem Morris, egykori amerikai futballista, Madonna párja kísérte.

Madonna kötődése a Chelsea-hez nem új keletű. Még korábbi férje, a rendező Guy Ritchie idején kezdődött, aki nagy kék szurkoló hírében áll. Azonban a popdíva ma már egy másik régi ismerős révén is kapcsolódik a klubhoz: Barbara Charone. Madonna több mint negyven éve barátja és korábbi sajtósa, 2022 óta a Chelsea igazgatótanácsának a tagja, valamint a Chelsea Foundation kuratóriumában is helyet kapott. - írta a Liverpool Echo.

Charone a zeneipar egyik úttörő alakja, aki már az 1980-as évek óta jár meccsekre, és fontos szerepet játszott Madonna karrierjének beindításában. A klub amerikai tulajdonosai, Todd Boehly és a Clearlake Capital érkezése után nevezték ki a vezetőségbe, ezzel is erősítve a Chelsea kapcsolatát a popkultúrával.

The Queen of Pop graces Stamford Bridge 👑



Madonna spotted in the stands as Chelsea face Liverpool 👀 pic.twitter.com/rd74OV85VS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 4, 2025

Chelsea-Liverpool meccsen több világsztár is jelent volt

A világsztárok között, akik rendszeresen feltűnnek a Stamford Bridge-en, ott van Matt Damon (színész), Timothée Chalamet (színész) és John Cena (korábbi pankrátor, színész) is. De ezúttal minden tekintet a pop királynőjére szegeződött – aki láthatóan igazi kékké vált, és örömmel ünnepelte a Liverpool ellen aratott győzelmet.