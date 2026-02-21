Kiderült az Esmeralda-sorozat sztárjának titka: ez áll Leticia Calderón kortalan szépsége mögött

Leticia Calderón a rendkívül gyönyörű Esmeralda bőrébe bújt a híres telenovellában, akinek sora meglehetősen szívszaggató volt. Azonban a mexikói színésznő most közel 30 év távlatában visszatekintett az ikonikus sorozatra.

Leticia Calderón számára Esmeralda szerepe hozta meg a sikert. Fotó: TV2

Leticia alakította a főszerepet az Esmeralda című mexikói szappanoperában, amely egy 1970-es venezuelai sorozat remake-je volt. A történet középpontjában Esmeralda és José Armando szerelme állt, akik nem tudták, hogy születésükkor családjaik elcserélték őket, így a sors különös játéka hozta őket össze felnőttként.

Bár más szerepekben is feltűnt a színésznő, mégis ez a sorozat hozta el karrierjében az áttörést. Most 57 évesen még mindig olyan gyönyörű, mint a fiatal Esmeralda, és mai napig büszkén beszél a műsor sikereiről, valamint arról, hogy milyen az élete két fiú édesanyjaként.

Magyarországra érkezett Leticia Calderón

A múlt hétvégén a Nagy Duett vendégzsűrijének Ana María Orozco, vagyis a Betty, a csúnya lány főszereplője ült be. Azonban ezen a hétvégén Leticia fog ülni a zsűri székbe.

Leticia Calderón fog a Nagy Duett zsűriszékében ülni. Fotó: Gáll Regina / Bors

Exkluzív interjút adott az Esmeralda sztárja

A Life.hu-nak adott exkluzív interjújában a Leticia elárulta, hogyan őrzi meg kortalan szépségét, és milyen szépségápolási vagy self‑care rutin segíti a külső-belső szépség fenntartásában. Bár a színésznő a magyar tévénézők tudatában szinte 30 éve igazi szépségideálként létezik, válasza meglepő volt.

Egészen addig, amíg anyává váltam, nem igazán figyeltem magamra. A gyermekeim születése után viszont sokkal felelősségteljesebb lettem - rájöttem, hogy magam iránt is felelős vagyok. Azóta pedig figyelek ezekre a dolgokra, hiszen az étkezés, az elegendő vízfogyasztás, a sportolás és a bőrápolás mind nagyon fontosak. A legfontosabb mégis az, hogy boldog vagyok, és az élet minden percét élvezem, sőt, hagyom magam meglepni az élet által. Talán ez az, ami látszik rajtam.

- mondta.

Azonban Leticia felhívta mindenki figyelmét arra, hogy nem kell megvárni az anyaságot, hanem érdemes már előtte is törekedni a harmóniára.

A színésznő szívében különleges helyet foglal Magyarország, hiszen itt indult meg az a híres pénzgyűjtés, amellyel a rajongók segíteni akarta a sorozat vak Esmeraldáján.

Ez [a pénzgyűjtés] nagyon meghatott engem, illetve nagyon fontos volt a bennem lévő felelősségtudat kialakításában is azzal kapcsolatban, hogy a szerepeknek milyen jelentőségük van.

A színésznő szerint ezzel a magyar emberek megmutatták, hogy óriási szívük van, és rendkívül együttérzőek a fájdalommal és szenvedéssel szemben.