Rosszul sült el Jennifer Garner forgatása: kiharapott egy darabot a kaszkadőr füléből

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 13:25
Az 53 éves színésznő kiharapott egy darabot egy kaszkadőr füléből. Jennifer Garner fülharapása pont olyan volt, mint Mike Tysoné.
Jennifer Garner neve eddig a kedves, visszafogott hollywoodi sztárokkal forrt össze, most azonban egy egészen döbbenetes történet került napvilágra. A színésznő bevallotta, hogy egy korábbi akciófilm forgatásán kiharapott egy darabot egy kaszkadőr kollégája füléből. Jennifer Garner szerint a fülharapása pont olyan volt, mint Mike Tysoné.

Jennifer Garner a Királyság című film forgatásán egy harcjelenet során harapott ki egy darabot kollégája füléből
(Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

Jennifer Garner kiharapott egy darabot egy kaszkadőr füléből

Jennifer Garner új filmjének sajtótájékoztatóján vallomásával mindenkit lesokkolt. Az 53 éves színésznő, aki eddig mindig a mosolygós arcáról volt híres, most egy döbbenetes történetet mesélt el, ami még egy korábbi – a Királyság – című filmjének forgatása közben történt. Ben Affleck volt felesége egy rendkívül intenzív harcjelenetben vett részt, aminek az volt a célja, hogy a lehető legélethűbb legyen, ezért a rendező, Pete Berg arra kérte a szereplőket, hogy ne fogják vissza magukat. Jennifer Garner Sala Baker kaszkadőrrel vett részt a küzdelemben, ami a beszámoló alapján leginkább az 1997-es Mike Tyson Evander Holyfielddel vívott, fülharapós mérkőzéséhez hasonlított. A színésznő ugyanis egy pillanat alatt a kaszkadőr hátára ugrott, majd – saját bevallása szerint – beleharapott a fülébe, és leszakított belőle egy darabot.

Pete Berg, a rendező azt mondta Bakernek, hogy próbáljon megölni. Nem volt sok koreográfiánk, és azt mondta, én is tegyek meg mindent, amit tudok, hogy túléljem. Ő megtette, én is megtettem, és végül felkapaszkodtam a hátára. Megharaptam a fülét, és van egy képünk róla, amin hiányzik egy darab a füléből, mert nem vicceltünk.

Jennifer Garner Az utolsó szavai című filmje február 20-tól lesz elérhető az Apple TV- n
(Fotó: AD/Northfoto)

Jennifer Garner új filmje

A történet most azért is került napvilágra, mert új filmjében újra együtt dolgoztak a kaszkadőrrel. Jennifer Garner Az utolsó szavai című filmet forgatta együtt Sala Bakerrel, ami miatt a stáb kissé aggódott, vajon nem lesz-e ismét túl intenzív a mostani akciójelenet. A színésznő azonban világossá tette, hogy nem hajlandó visszavenni az energiából.

Olyan módon vágtunk bele, hogy a stáb az első vagy második forgatási napon azt mondta: 'Vigyáznál rá?' Én pedig azt válaszoltam: 'Nem, nem, nem, nem, ő nem fog vigyázni. Én sem fogok vigyázni. Csak álljatok félre. Van egy elszámolnivalóm itt.'

A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a múltbéli fülharapás ellenére – vagy épp pont emiatt – a jelenetek most is brutálisan hitelesek lettek. Az utolsó szavai című film február 20-tól lesz elérhető az Apple TV-n.

 

 

