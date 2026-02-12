Szívszaggató! Halálfélelmétől reszketett egyedül James Van Der Beek — a Dawson és a haverok sztárja nyíltan kezelte betegségét

Az utolsó pillanatig szurkoltunk neki, de mindhiába. A kétezres évek ikonja, az örök optimista James Van Der Beek 2026. február 11-én, a harmadik típusú vastagbélrákkal való több évnyi küzdelme után végül örök nyugalomra tért. Szembenézett a halállal, olykor egyedül, mindenkitől elkülönülve reszketett, de utolsó napjait mégis sikerült szerető családja mellett töltenie.

James Van Der Beek 48 éves volt (Fotó: James Van Der Beer Has Passed Away)

James Van Der Beek soha nem feledte a rajongóit

„Férj, apa, író, álmodozó, mind folyamatban" — ez olvasható James Van Der Beek Instagram profiljának leírásában. Így definiálta magát halála előtt éveken keresztül és a rajongói is erről az oldaláról ismerték őt fel. A sztár a Dawson és a haverok után is aktívan tartotta a kapcsolatot rajongóival a közösségi médiában. Ezért a rajongók egy Instagram-posztban elsőkézből tudhatták meg egy érzelmes poszt keretén belül, hogy szeretet sztárjuk harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd.

Évente nagyjából kétmilliárd ember megkapja ezt a diagnózist és én köztük vagyok. Erre nincs forgatókönyv, hogy hogyan közöljem. (...) Eddig csak a szűk családi körömben beszéltem róla, hogy miként kezeljük, valamint hogyan érzem magam úgy általában és többet beszélek majd róla, amikor készen állok rá.

Így is lett. A sztár folyamatosan megosztotta újabbnál újabb tapasztalatait a betegséggel kapcsolatban, elmondta hogy a diagnózis után egy teljesen összetört, rettegő roncs lett belőle. Nem értette, miért ő, illetve hogy mit csinált rosszul, hiszen egészségesen élt és mindig top formában volt.

Olyannyira súlyosbodott a helyzet, hogy külön költözött a családjától, feleségétől, Kimberly Van Der Beektől és hat gyermekétől, hogy kicsit meg tudja élni a magányt, ami a betegséggel és a lemondásokkal együtt jár. Mindez a sok rossz tapasztalat pedig olyan ismeretekkel, olyan bölcsességgel ruházta fel őt, amit csak azok láthatnak, akik szembenéztek a halállal.