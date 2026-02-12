Szívszaggató! Halálfélelmétől reszketett egyedül James Van Der Beek — a Dawson és a haverok sztárja nyíltan kezelte betegségét

Az utolsó pillanatig szurkoltunk neki, de mindhiába. A kétezres évek ikonja, az örök optimista James Van Der Beek 2026. február 11-én, a harmadik típusú vastagbélrákkal való több évnyi küzdelme után végül örök nyugalomra tért. Szembenézett a halállal, olykor egyedül, mindenkitől elkülönülve reszketett, de utolsó napjait mégis sikerült szerető családja mellett töltenie.
„Férj, apa, író, álmodozó, mind folyamatban" — ez olvasható James Van Der Beek Instagram profiljának leírásában. Így definiálta magát halála előtt éveken keresztül és a rajongói is erről az oldaláról ismerték őt fel. A sztár a Dawson és a haverok után is aktívan tartotta a kapcsolatot rajongóival a közösségi médiában. Ezért a rajongók egy Instagram-posztban elsőkézből tudhatták meg egy érzelmes poszt keretén belül, hogy szeretet sztárjuk harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd.
Évente nagyjából kétmilliárd ember megkapja ezt a diagnózist és én köztük vagyok. Erre nincs forgatókönyv, hogy hogyan közöljem. (...) Eddig csak a szűk családi körömben beszéltem róla, hogy miként kezeljük, valamint hogyan érzem magam úgy általában és többet beszélek majd róla, amikor készen állok rá.
Így is lett. A sztár folyamatosan megosztotta újabbnál újabb tapasztalatait a betegséggel kapcsolatban, elmondta hogy a diagnózis után egy teljesen összetört, rettegő roncs lett belőle. Nem értette, miért ő, illetve hogy mit csinált rosszul, hiszen egészségesen élt és mindig top formában volt.
Olyannyira súlyosbodott a helyzet, hogy külön költözött a családjától, feleségétől, Kimberly Van Der Beektől és hat gyermekétől, hogy kicsit meg tudja élni a magányt, ami a betegséggel és a lemondásokkal együtt jár. Mindez a sok rossz tapasztalat pedig olyan ismeretekkel, olyan bölcsességgel ruházta fel őt, amit csak azok láthatnak, akik szembenéztek a halállal.
Ez volt életem legnehezebb éve és meg akartam osztani veletek, hogy mit tanultam belőle. Korábban egy szerető, elérhető és támogató férj és apa voltam. Ezek határozták meg, hogy ki vagyok én. Minden ilyen meghatározástól el lettem szakítva. A kezelések miatt távol voltam, nem lehettem segítőkész párja a feleségemnek és nem lehettem az az apa, aki elhozza a gyerekeket az iskolából, vagy ágyba bújtassa őket. De akkor ki vagyok én? (...) Az vagyok, aki méltó Isten szeretetére pusztán azért, mert létezem. Ha pedig Isten szeretetére méltó vagyok, miért ne szerethetném önmagam?
Korábbi életének elgyászolása után a motivációja újabb irányt vett. A rák és a koraszülés témáinak lett elkötelezett szószólója, valamint egyik utolsó nehéz lépésként aukcióba bocsátotta korábbi filmjeinek ikonikus ruháit a Dawson és a haverokból és a Prérifarkas bluesból. A színész újra elkezdte élni az életét, a posztjaiból láthattuk, ahogy visszatért a felesége és a gyermekei életébe, láthattuk, ahogy apró, lélekgyógyító bölcsességmorzsákat oszt meg, de mégis folyamatosan aggódtunk érte.
Ám küzdelme éppen eddig tartott. James Van Der Beek betegsége végül 2026. február 11-én, 48 évesen teljesen legyűrte őt. Az utolsó pillanatig ott volt a remény, bíztunk benne, hogy A vonzás szabályai sztárja egyszer jobban lehet, de ez a pillanat már nem jött el. Itt hagyta a földi létet és bájos, szerető családját. Legyen könnyű neki a föld.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.