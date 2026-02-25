Gyászol Hollywood: meghalt a népszerű gyerekszínész

Nyolcvanéves korában elhunyt Lauren Chapin amerikai színésznő, aki az 1950-es években vált ismertté a Father Knows Best című televíziós sorozat gyerekszínészeként. A halálhírt fia, Matthew jelentette be február 24-én a Facebookon.

Meghalt az egykori gyerekszínész, Lauren Chaplin

Fotó: 123RF

Rák ragadta el az egykori gyerekszínészt

Tájékoztatása szerint édesanyja öt éven át tartó, súlyos betegséggel folytatott küzdelem után, rák következtében hunyt el. A bejegyzésben azt írta, hogy a család rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, és imákat, gondolatokat kér a hozzátartozók számára.

Lauren Chapin Kaliforniában született 1945-ben, és már gyermekkorában bekerült a szórakoztatóiparba. Pályafutása az 1950-es évek elején indult, kisebb televíziós szerepekkel, többek között a Lux Video Theatre című sorozatban, de feltűnt az 1954-es A Star Is Born (Csillag születik) című filmklasszikusban is. Országos ismertséget a Father Knows Best hozott számára, amelyben Kathy „Kitten” Andersont alakította. A sorozat 1954 és 1960 között futott, és egy középosztálybeli amerikai családmindennapjait mutatta be.

Chapin később elmondta, hogy több száz jelentkező közül választották ki a szerepre, melyet kilenctől 15 éves koráig játszott nagyjából 200 epizódon keresztül. A korai siker ellenére felnőttként komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. Nyíltan beszélt korábbi szerhasználatáról, öngyilkossági kísérleteiről, bántalmazásról és anyagi problémáiról. Élete későbbi szakaszában hitéről is vallott, és előadásokon, valamint közösségi munkán keresztül igyekezett segíteni másoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek. Lauren Chapint fia, Michael és lánya, Summer gyászolja, írja a People magazin.