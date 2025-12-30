Ezek a világsztárok legyőzték az alkoholizmust: a halál torkából tértek vissza

Anthony Hopkins december 29-én ünnepelte józanságának 50. évfordulóját. A bárányok hallgatnak sztárja évtizedek óta nyíltan és őszintén beszél a függőség markában töltött sötét évekről és az ominózus pillanatról, amikor rájött, segítségre van szüksége. Nem ő az egyetlen Hollywoodban, aki megküzdött a démonaival és új életet kezdett, immár teljesen józanul.
A színész a fél évszázados józanságát ünnepelve idézte fel az estét, amikor rá kellett ébrednie, hogy az életmód, amit folytat, a vesztét is okozhatja, ha nem változtat rajta. Éppen részegen vezetett keresztül egész Beverly Hills-en, és amikor megállt, arra gondolt, hogy útközben bárki halálát okozhatta volna. Ekkor érkezett el számára a tisztánlátás pillanata.
“Ott álltam az eukaliptusz fák alatt, kezdtem kijózanodni, felnéztem az égre és megköszöntem Istennek, hogy senki sem halt meg aznap éjjel. Elképzeltem a szüleimet Walesben, akik a hírekből értesülnek, hogy megöltem valakit, vagy én magam haltam meg. Láttam magam előtt, ahogy belerokkannak. Aztán hallottam egy belső hangot, ami azt kérdezte: Élni akarsz, vagy meg akarsz halni? Akkor valahonnan mélyen bentről érkezett a válasz: Én élni akarok. Majd a másik hang ismét megszólalt, azt mondta: Most már vége van. Elkezdhetsz végre élni. Ott, abban a pillanatban hagyott el az alkohol utáni sóvárgás. Ez 1975. december 29-én, 11 órakor történt.”
Az eset után Hopkins felkereste az ügynökét és segítséget kért. Végigcsinálta a 12 lépcsős programot és a mai napig jár AA gyűlésekre.
Bradley Cooper a sors furcsa fintoraként olyan filmekből ismerős sokak számára, mint a Másnaposok-trilógia, vagy a Csúcshatás, melyek pont az alkohol és különféle kábítószerek köré szervezik a cselekményt. A színész, ahogy sokan ebben az iparágban, a gyorsan jött és hatalmas mértékű hírnév okozta nyomás hatására az alkoholban és a kábítószerben keresett megnyugvást, amit meg is talált, azonban a függőség őt sem kerülte el. Az Alias című televíziós sorozatban szerepelt karrierje elején, amikor feltűnt neki, hogy egyre kevesebbet szerepel az epizódokban, ami nagyon megrémítette. Félt, hogy a karrierje véget ér, mielőtt elkezdődhetett volna. A depressziót alkohollal és kokainnal “kezelte”, akkoriban már az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta. Későbbi elmondása szerint Will Arnett-nek köszönheti, hogy leállt és segítséget kért a 2000-es évek elején.
“Will vállalta a rizikóját annak a bizonyos durva beszélgetésnek, ami végül ráterelt a helyes útra. Komolyan, Will Arnett az oka, neki köszönhetek mindent. És az is nagyon sokat segített ebben, hogy egy olyan valakitől hallottam ezt, akire felnéztem és hasonlítani akartam. Nem valami random arc mondta, hanem maga a király!”
A Csillag születik sztárja 20 éve őrzi józanságát, és élen jár a függőségeket érintő aktivizmusban.
Mindenki kedvenc Vasembere meglehetősen hányattatott éveken ment keresztül, mire oda jutott, ahol most tart. Fiatalkorában alkohol- és kábítószer-függőséggel küzdött, sőt, azon kevés sztárok egyike, akik a börtönt is megjárták. A Bosszúállók sztárja gyerekkorában lépett rá az útra, ami majdnem a karrierjébe és az életébe került.
Édesapja, Robert Downey Sr., aki szintén elismert tagja volt a filmszakmának, már hatévesen megengedte a kis Robertnek, hogy kipróbálja a marihuánát. Innen már csak egy lépés volt, hogy Downey Jr. napi szinten inni kezdjen és más drogokkal is kísérletezzen. Függősége odáig fajult, hogy 1999-ben bíróság elé állították és három év börtönbüntetést szabtak ki rá. Végül egy évet ült a kaliforniai Corcoran Állami Börtönben. Innen szép nyerni, tartja a mondás, mert miután kiengedték, és 2001-ben ismét elkapták, már nem a börtönbe küldték vissza, hanem egy rehabilitációs intézménybe. Végül 2003-ban számolt le a szerekkel, amikor felesége, Susan Downey ultimátumot adott neki.
Karrierje keményen megsínylette a drogmámorban töltött éveket. Hiába volt tiszta, nem kapott munkát, mert olyan mértékű kötbért kellett volna fizetni a stúdióknak korábbi megbízhatatlansága miatt, amit senki nem vállalt be. Végül Mel Gibson írta alá az első kezességi szerződését, így a Sherlock Holmes filmek sztárja Az éneklő detektív című 2003-as musicallel térhetett vissza a filmiparba.
A Harry Potter-filmek sztárját is elérte a gyerekszínészek átka, hasonlóan a Reszkessetek betörők Kevinjéhez, Macaulay Culkinhoz, aki szintén hosszú és küzdelmes utat járt be a józansága felé. Radcliffe nem bírta a Harry Potter főszerepének köszönhető ismertséget, így az alkoholban keresett menedéket. Ahhoz mindig ragaszkodott, hogy a forgatásokon sose legyen részeg, de a függőség oda vezetett, hogy 20 éves korára napi szinten egyedül ült a lakásában és ivott. A Harry Potter és a Halál ereklyéi után, 2010-ben közeli barátai segítségével tette le az alkoholt. 2012-ben azonban visszaesett, és egy nyilvános incidens következtében érte el a mélypontot. Egy New York-i bárban összetűzésbe került a DJ-vel, és megkérték, hogy hagyja el a helyet, ami természetesen hatalmas médiavisszhangot generált. A Harry Potter-filmek sztárja ekkor döntött úgy, hogy komolyabb, szakmai segítségre szorul, így több mint tíz éve őrzi józanságát.
