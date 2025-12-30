Ezek a világsztárok legyőzték az alkoholizmust: a halál torkából tértek vissza

Anthony Hopkins december 29-én ünnepelte józanságának 50. évfordulóját. A bárányok hallgatnak sztárja évtizedek óta nyíltan és őszintén beszél a függőség markában töltött sötét évekről és az ominózus pillanatról, amikor rájött, segítségre van szüksége. Nem ő az egyetlen Hollywoodban, aki megküzdött a démonaival és új életet kezdett, immár teljesen józanul.

Anthony Hopkins 50 éve számolt le függőségével (Fotó: PA)

Anthony Hopkins így számolt le az alkohollal

A színész a fél évszázados józanságát ünnepelve idézte fel az estét, amikor rá kellett ébrednie, hogy az életmód, amit folytat, a vesztét is okozhatja, ha nem változtat rajta. Éppen részegen vezetett keresztül egész Beverly Hills-en, és amikor megállt, arra gondolt, hogy útközben bárki halálát okozhatta volna. Ekkor érkezett el számára a tisztánlátás pillanata.

“Ott álltam az eukaliptusz fák alatt, kezdtem kijózanodni, felnéztem az égre és megköszöntem Istennek, hogy senki sem halt meg aznap éjjel. Elképzeltem a szüleimet Walesben, akik a hírekből értesülnek, hogy megöltem valakit, vagy én magam haltam meg. Láttam magam előtt, ahogy belerokkannak. Aztán hallottam egy belső hangot, ami azt kérdezte: Élni akarsz, vagy meg akarsz halni? Akkor valahonnan mélyen bentről érkezett a válasz: Én élni akarok. Majd a másik hang ismét megszólalt, azt mondta: Most már vége van. Elkezdhetsz végre élni. Ott, abban a pillanatban hagyott el az alkohol utáni sóvárgás. Ez 1975. december 29-én, 11 órakor történt.”

Az eset után Hopkins felkereste az ügynökét és segítséget kért. Végigcsinálta a 12 lépcsős programot és a mai napig jár AA gyűlésekre.

Anthony Hopkins attól félt, hogy megöl valakit, ha nem áll le (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Bradley Cooper Will Arnett-nek köszönheti józanságát

Bradley Cooper a sors furcsa fintoraként olyan filmekből ismerős sokak számára, mint a Másnaposok-trilógia, vagy a Csúcshatás, melyek pont az alkohol és különféle kábítószerek köré szervezik a cselekményt. A színész, ahogy sokan ebben az iparágban, a gyorsan jött és hatalmas mértékű hírnév okozta nyomás hatására az alkoholban és a kábítószerben keresett megnyugvást, amit meg is talált, azonban a függőség őt sem kerülte el. Az Alias című televíziós sorozatban szerepelt karrierje elején, amikor feltűnt neki, hogy egyre kevesebbet szerepel az epizódokban, ami nagyon megrémítette. Félt, hogy a karrierje véget ér, mielőtt elkezdődhetett volna. A depressziót alkohollal és kokainnal “kezelte”, akkoriban már az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta. Későbbi elmondása szerint Will Arnett-nek köszönheti, hogy leállt és segítséget kért a 2000-es évek elején.