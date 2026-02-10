Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Fekete gyászba borultak a szívek, betegség győzte le a rockzenészt

greg brown
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 06:35
"A legjobb apa volt, akit csak kívánhattam" - búcsúzott lánya. Greg Brown 56 éves volt.
Greg Brown, az amerikai Cake rockzenekar alapító gitárosa és dalszerzője 56 éves korában elhunyt – közölte a zenekar.

56 évesen elhunyt Greg Brown
56 évesen elhunyt Greg Brown / Fotó: freepik.com

Greg Brown betegséggel küzdött

A zenész egy rövid betegség után hunyt el. Február 7-én, szombaton a zenekar egy fekete-fehér fotót tett közzé Greg Brownról a gitárjával, valamint egy szomorú üzenetet osztott meg a követőkkel.

Mély fájdalommal osztjuk meg Greg Brown halálhírét, aki egy rövid betegség után hunyt el. Greg meghatározó szerepet játszott a CAKE korai hangzásának kialakításában. Kreatív hozzájárulása hatalmas volt, és mind zenei, mind emberi jelenléte nagyon fog hiányozni. Jó utat, Greg

A rajongók kommentekben fejezték ki részvétüket és szeretetüket. Egyikük így fogalmazott: "Ez borzasztóan szomorú. Szerintem az egyik legnagyobb gitáros volt. A munkásságában és az általa inspirált zenészekben tovább él. Nyugodj békében."

A zenész lánya, Adri Brown is megszólalt:

A legjobb apa volt, akit csak kívánhattam.

Greg Brown 1991-ben alapította meg a zenekart John McCrea és Vince DiFiore társaságában. Brown a zenekar első két albumán gitározott, a harmadik album megjelenése előtt azonban elhagyta az együttest - írja a Mirror.

 

