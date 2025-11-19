A frissen mozikba kerülő Szicíliai levelek apropóján listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb filmeket és srozatokat, melyek az olaszországi maffia működését mutatják be.
A nagyszerű olasz vígjátékszínész, Alberto Sordi egy keserű komédia része lesz ebben a maffiafilmben: polgári egzisztenciát kialakított autógyári technikust játszik, aki északról hazalátogat Szicíliába, ennek pedig része a helyi keresztapánál tett látogatás is. Pláne, hogy a Don régen támogatta a tanulmányait, és most is segít neki egy problémát elsimítani. Cserébe igazán nem kér sokat, csak egy gyilkosság végrehajtását. A gengszterfilmek nagy mestere, Martin Scorsese is a kedvencei között tartja számon azt az olasz mozit, amiből A keresztapa is sokat merített.
Nem csak minden idők legismertebb és talán legjobb maffiamozija, de minden idők egyik legismertebb és talán legjobb filmje úgy általában is Francis Ford Coppola mesterműve a Marlon Brando, majd Al Pacino vezette olasz-amerikai maffiózócsaládról. Aminek a második része egyszerre folytatás és előzménytörténet, így megismerhetjük belőle a Corleone család szicíliai gyökereit is, benne a szervezett bűnözés előli meneküléssel, majd az otthoni módszerek amerikai átültetésével.
A nyolcvanas-kilencvenes évek egyik legnépszerűbb sorozata a magyar tévénézők körében is kötelező programnak számított. Legalábbis az első négy évad során biztosan, hisz ekkor szólt a történet a Szicíliába helyezett Cattani felügyelő (Michele Placido) kalandjairól, aki kisvárosi zsaruként vette fel a küzdelmet a maffiával, a karakter halála után pedig a harcát mások folytatták a későbbi évadokban és egyre szélesebb színtereken.
Hogy mennyire komoly problémának számít a mai napig Itáliában a maffia mindent átható ténykedése, azt jól jelzi Roberto Saviano története. Az író-újságíró Saviano máig éjjel-nappali rendőri védelmet kap a halálos fenyegetések hatására, amiket a szervezet titkos ügyleteiről mesélő tényfeltáró könyveivel ért el. Ezek egyikéből készült a több szálon futó, szinte szociológiai igényű Gomorra című mozifilm, ami a legutolsó utcagyerektől a legmagasabb politikáig bemutatja az itáliai szervezett bűnözés működését, és amit aztán egy nagysikerű, azonos című, és még több irányba szerteágazó tévésorozat is követett.
A Gomorra köpönyegéből bújt elő a Suburra egy 2015-ös mozifilm formájában, melyet ugyanúgy Stefano Sollima rendezett, és ami később szintén saját tévésorozatok formájában folytatódott. Ebben viszont nem a dél-olasz, hanem a római alvilág működésébe pillanthatunk bele, ahogyan a főhőse a politikával és az egyházzal összebútorozva egy óriási ingatlanbizniszt igyekszik tető alá hozni, amiből persze mindenki a legnagyobbat harapná.
Már a Cinego netes szolgáltató kínálatában is elérhető az utóbbi évek egyik kiemelkedő olasz mozifilmje a témában. Az első áruló megtörtént esetet dolgoz fel: annak a Tommaso Buscettának a sztoriját, aki a szicíliai maffia, a Cosa Nostra köreiből elsőként volt hajlandó tanúskodni a szervezet ellen, ezzel pedig nem csak a rokonaira mondta ki a halálos ítéletet, de óriási felfordulást okozott a nyolcvanas évek egész Itáliájában.
November 20-tól látható a mozikban a legújabb itáliai maffiatörténet, amiben a nagyszerű Toni Servillo (A nagy szépség, Silvio és a többiek) alakít egy korrupcióba belebukott politikust, aki a börtönből szabadulása után új feladat vár: a hatóságok az ő segítségével próbálják meg becserkészni a keresztfiát, a Cosa Nostra bujkáló vezérét. Fordulatos játszma kezdődik, amiben senki sem tudhatja, ki kivel van, és ki marad életben.
