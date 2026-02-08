Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szívszaggató bejelentés, elhunyt a rocklegenda

2026. február 08.
77 éves volt. Elhunyt Fred Smith, gyászba borultak a szívek.
Gyászolnak a rajongók, 77 éves korában elhunyt Fred Smith, a Blondie alapító basszusgitárosa és a Television zenésze. Smith hosszú betegségét követően vesztette életét. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert, gyászhírét követően kollégái és követői sorra emlékeztek meg róla a közösségi médiában. Jimmy Rip, A Television gitárosa úgy fogalmazott: Fredből egyszerűen "mindig többet akartál".

Elhunyt a rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, fred smith
Elhunyt a rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, Fred Smith.

A Television legendás basszusgitárosa, Fred Smith nemcsak 46 éven át volt a bandatársam, ő az igaz barátom volt. Humorérzéke, akárcsak zenei hangja, száraz, finom, lényegre törő, mulatságos volt, és mindig többet akartál belőle 

- búcsúzott tőle Jimmy Rip kiemelve, Fred keményen küzdött a betegsége ellen és közben új zenei terveken dolgozott:

Ez jól mutatja az elhivatottságát és szenvedélyét a zene iránt.

 

Elhunyt a rockzene meghatározó alakja, Fred Smith

Fred Smith karrierje az Angel And The Snake nevű zenekarban kezdődött, amely később Blondie néven vált világhírűvé. A zenekar alapító tagjaként dolgozott Debbie Harry mellett, majd 1974-ben csatlakozott a Televisionhöz.

A Blondie olyan volt, mint egy süllyedő hajó, a Television pedig a kedvenc zenekarom volt 

- fogalmazott korábban Fred, írja a DailyMail

 

