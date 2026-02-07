B. Tóth László barátjáról, Fenyő Miklósról: „Nem tudta elengedni a fájó múltat”

Az ország gyászolja a magyar rock and roll királyát, személyes barátainak pedig még fájóbb a legenda elvesztése. B. Tóth László legalább 55 éve ismerte Fenyő Miklóst, akivel tavaly év végén beszélhettek utoljára.

Fenyő Miklós több generációt megtáncoltatott

(Fotó: Dombóvári Tamás/Bors)

Barátok voltunk, egy kerületben laktunk hárman, viszonylag közel egymáshoz: Fenyő Miki, Dévényi Tibi és én. A születésnapjaink között volt egy-két hónap. Dévényi februárban, Fenyő márciusban, én májusban születtem, és rendszeresen felhívtam őket azzal, hogy na mi van, vén fiúk, hogy vagytok? Én voltam a legfiatalabb…

„Ilyen cukkolások előfordultak, sokat ünnepeltük együtt a születésnapunkat, voltam is fenn sokat Mikinél. Most került elő, és le is játszottam a Poptarisznya.hu oldalon egy 2011-ben készült beszélgetésünket, amely több mint egy órás. Nagyon érdekes, sok témát érintett” – tette hozzá.

B. Tóth Lászlót és Fenyő Miklóst sok évtizedes barátság kötötte össze

A DJ elmesélte, hogy az első Hungária klub 1970 környékén a Váci úton volt, ekkor azonban még egészen más felállásban zenéltek, mint a „nagy Hungária”. Még nem volt a zenekarban sem Szikora Róbert, sem Novai Gábor, sem pedig Dolly. A szünetekben Dévényi Tibor és B. Tóth László diszkóztak, akkor lettek haverok Fenyővel. „Három felvonásban játszottak, egész este, a szünetekben a DJ-k szórakoztatták a nagyérdeműt. Ez még az első Hungária volt” – emlékezett vissza.

B. Tóth László 1989-ben

(Fotó: Vahl Ottó, Fortepan)

Az ifjú Fenyő szerinte bohém, de következetes volt. Nagyon szerette a rock and rollt, a Beatlest: volt egy olyan időszak, amikor Beatles-kinézettel játszották a liverpooli banda dalait. „Mindig a zenéről és a fociról dumáltunk. Sztár volt az első pillanattól kezdve, omlottak a csajok az ölébe, szerették a lányok, amiket leírt, igaz történetek.”

Mint ismert, 1983 és 1995 között nem beszéltek egymással a tagok, háromfelé szakadt a Hungária. „Ő nem tudott haragot tartani, de voltak időszakok, amikor nem tudta elengedni a fájó múltat. Aztán rájött, hogy múlnak az évek, és nem érdemes ezzel sokat bíbelődni, legyen inkább béke… és az is lett. Tisztáztak mindent, ez mindenkinek jó volt, a szakmának és a barátoknak is” – vélte B. Tóth László.