Fotókon a ma 45 éves Ryan Gosling: íme 5 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 09:15
Hollywood egyik legszívdöglesztőbb sztárja ma tölti be 45. életévét, és a Bors egy különleges galériában mutatja be életének legfontosabb pillanatait. A válogatásban 5 kevésbé ismert érdekességet is felfedezhetünk Ryan Gosling hobbijairól, szokásairól és magánéletéről.
Nicole
A szerző cikkei

November 12-én ünnepli 45. születésnapját Ryan Gosling, aki még mindig olyan szívdöglesztően néz ki, hogy Hollywood legtöbb női szívét egyszerre dobogtatja meg. A kanadai színész karrierje már gyerekként, 13 évesen a Disney‑csatornán futó Mickey Mouse Club‑ban indult, de az igazi áttörést 2004‑ben a romantikus dráma, a Szerelmünk lapjai hozta meg számára, amely után azonnal a sztárok ligájába lépett. Azóta sorra jöttek a nagy sikerű alkotások: a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fi, a popkulturális jelenséggé vált Barbie, és persze a független filmekben nyújtott emlékezetes alakítások, mint a Fél Nelson, amiért Oscar‑jelölést is kapott.

Golden Globe Awards 2017 - SHOW Ryan Gosling
Ryan Gosling munkásságát többször kitüntették (Fotó: HFPA)

Ryan Gosling és Eva Mendes kapcsolata 14 éve tart

Gosling karrierje nemcsak a vásznon ragyog: életében a szerelem is kiemelt szerepet kapott. 2011‑ben ismerkedett meg Eva Mendesszel, a kapcsolatuk azóta is töretlen; a párnak két gyermeke született: Esmeralda Amada 2014‑ben, Amada Lee pedig 2016‑ban. Bár házasságukról hivatalos bejelentés nincs, családként stabil és szeretetteljes életet élnek.

"The Place Beyond The Pines" Premiere - 2012 Toronto International Film Festival
Ryan Gosling születésnapja: 45 éves lett a színész, aki Eva Mendesszel két kislányt nevel (Fotó: Sonia Recchia)

Ryan Gosling gyerekként balettozott

A Bors Gosling születésnapja alkalmából összegyűjtött róla öt érdekességet, amelyet kevesen tudhatnak, és egy különleges galériában bemutatja az eddigi életének legfontosabb mérföldköveit, a gyereksztár évektől egészen a mai, világhírű szívtipró színészig.

  1. Szeret kötni! Egy interjúban azt mondta, hogy egy forgatás alatt idős asszonyoktól megtanult kötni.
  2. Imádott balettozni: gyerekként balettórákat vett, ami később a filmjeiben is jól jött.
  3. Édesanyja kivette az iskolából, mer verekedésekbe keveredett, és onnantól kezdve otthonról oktatta.
  4. Tinédzserként többek között a Backstreet Boys soraiban is gondolkodtak vele, de ő végül a színész‑karriert választotta.
  5. Több házilag készített tetoválása van.
Galéria: Ryan Gosling 45 éves lett!
1/10
Már 13 évesen eldöntötte, hogy a színészettel szeretne foglalkozni (Fotó: Randall Michelson)

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

