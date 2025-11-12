Fotókon a ma 45 éves Ryan Gosling: íme 5 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla!

November 12-én ünnepli 45. születésnapját Ryan Gosling, aki még mindig olyan szívdöglesztően néz ki, hogy Hollywood legtöbb női szívét egyszerre dobogtatja meg. A kanadai színész karrierje már gyerekként, 13 évesen a Disney‑csatornán futó Mickey Mouse Club‑ban indult, de az igazi áttörést 2004‑ben a romantikus dráma, a Szerelmünk lapjai hozta meg számára, amely után azonnal a sztárok ligájába lépett. Azóta sorra jöttek a nagy sikerű alkotások: a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fi, a popkulturális jelenséggé vált Barbie, és persze a független filmekben nyújtott emlékezetes alakítások, mint a Fél Nelson, amiért Oscar‑jelölést is kapott.

Ryan Gosling munkásságát többször kitüntették (Fotó: HFPA)

Ryan Gosling és Eva Mendes kapcsolata 14 éve tart

Gosling karrierje nemcsak a vásznon ragyog: életében a szerelem is kiemelt szerepet kapott. 2011‑ben ismerkedett meg Eva Mendesszel, a kapcsolatuk azóta is töretlen; a párnak két gyermeke született: Esmeralda Amada 2014‑ben, Amada Lee pedig 2016‑ban. Bár házasságukról hivatalos bejelentés nincs, családként stabil és szeretetteljes életet élnek.

Ryan Gosling születésnapja: 45 éves lett a színész, aki Eva Mendesszel két kislányt nevel (Fotó: Sonia Recchia)

Ryan Gosling gyerekként balettozott

A Bors Gosling születésnapja alkalmából összegyűjtött róla öt érdekességet, amelyet kevesen tudhatnak, és egy különleges galériában bemutatja az eddigi életének legfontosabb mérföldköveit, a gyereksztár évektől egészen a mai, világhírű szívtipró színészig.