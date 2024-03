Hoppá! Ezt a 10 dolgot biztosan nem tudtad a világ legszexibb nőjéről

Eva Mendes kubai-amerikai színésznő. Színészi karrierje az 1990-es évek végén kezdődött, azóta több jelentős hollywoodi filmben is szerepelt. Legismertebb alakításai a Halálosabb iramban és A randiguru című filmekben voltak. Az áttörést első nagyobb szerepe jelentette, az Oscar-díjas Kiképzés című filmben.

1974. március 5-én látta meg a napvilágot, vagyis 50. születésnapját ünnepli ezen a csodás napon. Mindezt annak ellenére, hogy alsóhangon minimum 20 évet tagadhatna le ebből.

Íme 10 érdekesség a születésnapos Eva Mendesről:

1. Kubai bevándorlók gyermeke

Eva de la Caridad Méndez a hivatalos születési neve, 1974. március 5-én kubai szülők gyermekeként látta meg a napvilágot a floridai Miamiban. A szülei válása után az édesanyja nevelte fel Los Angelesben.

2. Ragaszkodik a szépséghibáihoz

A színésznőt gyermekként sokszor csúfolták a túlságosan előreálló felső fogai és az arca bal oldalán található anyajegy miatt is. Elkeseredésében elhatározta, hogy felnőttként majd mindegyik szépséghibájától megszabadul, de végül mégsem döntött a beavatkozások mellett. Úgy vélekedik, hogy ezek teszik őt azzá, aki – és persze vonzó nővé cseperedve már senki sem csúfolódott rajta.

3. Apácának és marketingesnek is készült

Hagyományos római katolikus neveltetésben részesült, és egy darabig még azt is fontolgatta, hogy apácának áll. Az egyetemen marketing szakra járt, ami mellett még művészettörténetet készült tanulni, de egy hollywoodi ügynök felfedezte őt egy barátja portfóliójában lévő fotón.

4. Videoklipekben indult a karrierje

Az 1990-es évek végén indult a szórakoztatóipari karrierje, és először videoklipekben kapott szerepeket. A Pet Shop Boys (Se a vida é) és az Aerosmith (Hole in My Soul) videói után Will Smith Miami című klipjében a hangjával is közreműködhetett. Hét évvel később A randiguruban már főszereplőtársként játszott együtt a hollywoodi sztárral, aki őszintén bevallotta, hogy nem emlékezett Mendesre a klip idejéből.

5. Az első szerepei után is tanulta még a szakmát

Az első filmszerepét egy mozikba se kerülő horrorban, A kukorica gyermekei 5. részében játszotta, és a moziban látva a saját alakítását olyan elégedetlen lett, hogy felfogadott egy színésztanárt a fejlődés érdekében. 2001-ben azonban már ellenállhatatlan alakítást nyújtott Denzel Washington mocskos zsarujának barátnőjeként a Kiképzésben, és onnantól Hollywood a lábai előtt hevert

6. Híresek a meztelenkedései

A Secret Obsession nevű Calvin Klein-parfümmárka reklámjában meztelenül szerepelt, és ezt olyan kihívónak ítélték a hatóságok, hogy az Egyesült Államokban be is tiltották. 2007-ben pedig az állatvédő PETA szőrmeellenes kampányát támogatta ruha nélkül.

7. Megjárta az elvonót

2008 februárjában vonult be egy Utah államban található szanatóriumba, mert elhatalmasodtak a problémái az alkohollal és a drogokkal. Ezután életmódot váltott, a transzcendentális meditáció gyakorlója, az egészségét pedig a peszkatáriánus étrenddel őrzi.

8. Két gyereket nevel a világsztár kedvesével

A Túl a fenyvesen című film forgatásán ismerkedett össze Ryan Goslinggal, aki 2011 óta a párja. Sokáig nem házasodtak össze, Mendesnek az elkötelezettség és a szerelem számított, nem az aláírt papír, 2022 novemberében azonban meggondolták magukat. Egy elszólásból derült ki, hogy összekötötték az életüket. Két kislányuk született, Esmeralda 2014-ben, Amada pedig 2016-ban.

9. Üzletasszonyként és divattervezőként is sikeres

Saját kollekcióval rendelkezik a New York & Company divatcégnél, amiben tervezőként és kreatív igazgatóként is közreműködik. A Revlon kozmetikumoknak évek óta ő az egyik hivatalos képviselője, és több saját vállalkozást is indított már a szépségiparban.

10. Nem vonult vissza, csak nem színészkedik

A Life beszámolója szerint a fent említett Túl a fenyvesen jelentette az utolsó komolyabb filmszerepét, a 2014-es, a férje által rendezett Lost River óta pedig egyáltalán nem lépett kamerák elé. Saját bevallása szerint viszont nem vonult vissza, csak épp a gyereknevelésre és az üzleti feladataira koncentrált inkább ezekben az években, miközben nem kapott olyan szerepajánlatokat, amik igazán kísértést jelentettek volna számára.