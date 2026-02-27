Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Alig élek” – Nyaktöréssel és gerincsérüléssel került kórházba a népszerű énekes

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 07:40
Majdnem végzetes lett az ütközés. Az énekes súlyosan megsérült.

Súlyos autóbaleset érte az amerikai countryénekest, J.D. Grahamet, aki jelenleg egy texasi traumaközpontban fekszik törött nyakkal, gerinccel és több bordatöréssel.

Az énekes majdnem belehalt a balesetbe. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Brutális balesetben sérült meg az énekes

Az énekes február 25-én egy Facebook-videóban jelentkezett be a kórházi ágyáról, nyakrögzítőben. 

Alig élek

 – mondta megrendítő őszinteséggel. Hozzátette, hogy még mindig zavart állapotban van, de hálás mindazoknak, akik támogatják.

 Eltört a hátam, eltörtek a bordáim, és összetört a szívem

 – fogalmazott.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kutyája is a kocsiban tartózkodott vele, és aki nem élte túl az ütközést. 

A kutyám meghalt az autóban. Ez egy tragédia

 – mondta.

A család által indított GoFundMe-oldal szerint Grahamet február 24-én érte a baleset egy autópályán. Egy kamion nekiütközött, majd ezután egy másik teherautónak csapódott neki. A mentőknek ki kellett vágniuk a járműből. Először egy közeli kórházba szállították, majd légi úton egy texasi traumaközpontba vitték, ahol jelenleg is kezelik. A család közlése szerint az énekes hosszú és nehéz felépülés előtt áll. Eltört a nyaka, eltört a gerince, több bordája is eltört, és egy ideig biztosan nem fog tudni járni. A vizsgálati eredmények egy részére továbbra is várnak.

Az énekes pályafutását érzelmes, a megváltásról és a józanságról szóló dalok jellemzik. Hivatalos életrajza szerint nem ez az első súlyos autóbalesete: 2017-ben egy katasztrofális karambol után öt év börtönbüntetésre ítélték Arizonában - tudta meg a People.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

