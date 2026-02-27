„Alig élek” – Nyaktöréssel és gerincsérüléssel került kórházba a népszerű énekes

Súlyos autóbaleset érte az amerikai countryénekest, J.D. Grahamet, aki jelenleg egy texasi traumaközpontban fekszik törött nyakkal, gerinccel és több bordatöréssel.

Az énekes majdnem belehalt a balesetbe. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Brutális balesetben sérült meg az énekes

Az énekes február 25-én egy Facebook-videóban jelentkezett be a kórházi ágyáról, nyakrögzítőben.

Alig élek

– mondta megrendítő őszinteséggel. Hozzátette, hogy még mindig zavart állapotban van, de hálás mindazoknak, akik támogatják.

Eltört a hátam, eltörtek a bordáim, és összetört a szívem

– fogalmazott.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kutyája is a kocsiban tartózkodott vele, és aki nem élte túl az ütközést.

A kutyám meghalt az autóban. Ez egy tragédia

– mondta.

A család által indított GoFundMe-oldal szerint Grahamet február 24-én érte a baleset egy autópályán. Egy kamion nekiütközött, majd ezután egy másik teherautónak csapódott neki. A mentőknek ki kellett vágniuk a járműből. Először egy közeli kórházba szállították, majd légi úton egy texasi traumaközpontba vitték, ahol jelenleg is kezelik. A család közlése szerint az énekes hosszú és nehéz felépülés előtt áll. Eltört a nyaka, eltört a gerince, több bordája is eltört, és egy ideig biztosan nem fog tudni járni. A vizsgálati eredmények egy részére továbbra is várnak.

Az énekes pályafutását érzelmes, a megváltásról és a józanságról szóló dalok jellemzik. Hivatalos életrajza szerint nem ez az első súlyos autóbalesete: 2017-ben egy katasztrofális karambol után öt év börtönbüntetésre ítélték Arizonában - tudta meg a People.