Most kaptuk az információt: halálos vonatbaleset történt, egy ember az égő roncsok közé szorult

Borzalmas hírek érkeztek: a helyi rendőrség beszámolója szerint vonat és kamion ütközött eddig ismeretlen körülmények között egy vasúti átjáróban Bánkeszinél. Az Érsekújvárban történt beleset következtében mindkét jármű kigyulladt.

Halálos vonatbaleset történt Érsekújvárban Fotó: Polícia SR - Nitriansky kraj/Facebook

Úgy tudni, hogy a kamion sofőrje az égő roncsok közé szorult, a helyszínre kiérkező mentőegységek pedig már nem tudták megmenteni az életét.

Elsődleges információk szerint a vonaton 17 személy tartózkodott. A Mentőszolgálat Operatív Központjának tájékoztatása szerint a történtek után 14 sérültet vittek a lévai, a nyitrai, az érsekújvári, a galántai és a komáromi kórházba – írja a Paraméter.