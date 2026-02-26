Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Most kaptuk az információt: halálos vonatbaleset történt, egy ember az égő roncsok közé szorult

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 14:33
Halálos vonatbaleset történt csütörtök délelőtt. Érsekújvárban már nem sikerült életet menteni.
N.T.
Borzalmas hírek érkeztek: a helyi rendőrség beszámolója szerint vonat és kamion ütközött eddig ismeretlen körülmények között egy vasúti átjáróban Bánkeszinél. Az Érsekújvárban történt beleset következtében mindkét jármű kigyulladt.

Halálos vonatbaleset történt Érsekújvárban
Halálos vonatbaleset történt Érsekújvárban Fotó: Polícia SR - Nitriansky kraj/Facebook

Halálos vonatbaleset történt Érsekújvárban

Úgy tudni, hogy a kamion sofőrje az égő roncsok közé szorult, a helyszínre kiérkező mentőegységek pedig már nem tudták megmenteni az életét.

Elsődleges információk szerint a vonaton 17 személy tartózkodott. A Mentőszolgálat Operatív Központjának tájékoztatása szerint a történtek után 14 sérültet vittek a lévai, a nyitrai, az érsekújvári, a galántai és a komáromi kórházba – írja a Paraméter.

 

