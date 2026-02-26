Ritka betegséggel diagnosztizálták a nőt: a házat sem hagyhatja el, ha hideg van vagy fúj a szél

Egy édesanya azt állítja, hogy egy ritka betegség miatt nem tudja elhagyni a házat hideg időben, ugyanis a szél vagy a hideg kínzó fájdalmakat okoz neki.
Gabrielle De'Athe úgy érzi, mintha áramütést kapna vagy kést szúrnának az arcába, már attól is ha pár másodpercet is hidegben tölt.
A 34 éves nő először 2023 januárjában kezdett fájdalmat érezni a szája körül, de ekkor csak azt gondolta, hogy egy fogfertőzésről van szó. Azonban a rengeteg fogorvosi vizsgálat és még a gyökérkezelés sem segített helyzetén, és azt mondták neki, hogy fogainak valójában semmi baja nincsen.
Fájdalmai a hónapok múlásával olyan erősek lettek, hogy végül elvesztette az eszméletét, majd úgy döntött felkeresi háziorvosát, azonban 2 évig tüneteivel egyáltalán nem foglalkoztak.
Többször is elmentem a kórházba, mert elájultam ettől az erős fájdalomtól. Annyit mondtak, hogy valami baj van a fogaimmal. Gyökérkezeléseken estem át, és nem volt javulás, sőt, egyre rosszabb lett. Aztán azt mondták, hogy szerintük csontfertőzésem van, és antibiotikumot írtak fel, de a probléma csak rosszabbodott
- emlékezett vissza Gabrielle.
Végül odáig fajult a helyzet, hogy fájdalmában ordított, majd csak 2025 májusában diagnosztizáltak nála atípusos trigeminális idegfájdalmat (ATN). A ritka állapot annyira fájdalmas, hogy gyakran öngyilkos betegségnek is nevezik, és általában rövid, de kiszámíthatatlan rohamokkal jár, hirtelen, súlyos arcfájdalommal, amit a koponyán belüli háromosztatú ideg összenyomódása okoz.
A diagnózist követően Gabrielle hosszas várakozásba kezdett, hogy megkapja a szükséges műtétet, de 2025 novemberében paroxizmális hemicraniát diagnosztizáltak nála, ami egy legyengítő, egyoldali fejfájás, amely a szem körüli területet érinti. Mostanra a betegsége már nem reagál a fájdalomcsillapítókra, de a műtétet elutasították a két betegség kombinációja miatt.
A fájdalomrohamok miatt, amelyek napokig is eltarthatnak, a kétgyermekes anyuka szinte remetének érzi magát. Fel kellett mondania munkahelyén, és télen el sem tudja hagyni a házat.
Teljesen átvette az életem felett az irányítást. Az elmúlt hat hónapban rohamosan romlott az állapotom, és az életminőségem nem sokat javult. Nincsenek szavak a fájdalom leírására... Amint kimegyek és a hideg szél megcsapja az arcomat, rohamot kapok. Már két másodpercnyi hidegben tartózkodás is hatással van rám
- magyarázta Gabrielle.
A nőnél a rohamokat már az evés és a fogmosás is ki tudja váltani, de sokszor mikor kórházba megy csak nyugatokat adnak neki, mert nem tudják mit lehetne tenni állapotával.
Most abban reménykedik, hogy elegendő pénzt tud összegyűjteni GoFundMe-oldala segítségével ahhoz, hogy az Egyesült Államokban megkapja a műtétet, miközben próbálja felhívni a figyelmet a krónikus fájdalommal járó állapotokra, valamint arra ösztönözni az ezekkel küzdőket, hogy ne adják fel - írta a Mirror.
