Ritka betegséggel diagnosztizálták a nőt: a házat sem hagyhatja el, ha hideg van vagy fúj a szél

Egy édesanya azt állítja, hogy egy ritka betegség miatt nem tudja elhagyni a házat hideg időben, ugyanis a szél vagy a hideg kínzó fájdalmakat okoz neki.

Ritka betegsége miatt szinte a házat sem tudja elhagyni az édesanya Fotó: Forrás: GoFundMe

Ritka betegsége miatt kínzó fájdalmakkal él együtt az édesanya

Gabrielle De'Athe úgy érzi, mintha áramütést kapna vagy kést szúrnának az arcába, már attól is ha pár másodpercet is hidegben tölt.

A 34 éves nő először 2023 januárjában kezdett fájdalmat érezni a szája körül, de ekkor csak azt gondolta, hogy egy fogfertőzésről van szó. Azonban a rengeteg fogorvosi vizsgálat és még a gyökérkezelés sem segített helyzetén, és azt mondták neki, hogy fogainak valójában semmi baja nincsen.

Fájdalmai a hónapok múlásával olyan erősek lettek, hogy végül elvesztette az eszméletét, majd úgy döntött felkeresi háziorvosát, azonban 2 évig tüneteivel egyáltalán nem foglalkoztak.

Többször is elmentem a kórházba, mert elájultam ettől az erős fájdalomtól. Annyit mondtak, hogy valami baj van a fogaimmal. Gyökérkezeléseken estem át, és nem volt javulás, sőt, egyre rosszabb lett. Aztán azt mondták, hogy szerintük csontfertőzésem van, és antibiotikumot írtak fel, de a probléma csak rosszabbodott

- emlékezett vissza Gabrielle.

Végül odáig fajult a helyzet, hogy fájdalmában ordított, majd csak 2025 májusában diagnosztizáltak nála atípusos trigeminális idegfájdalmat (ATN). A ritka állapot annyira fájdalmas, hogy gyakran öngyilkos betegségnek is nevezik, és általában rövid, de kiszámíthatatlan rohamokkal jár, hirtelen, súlyos arcfájdalommal, amit a koponyán belüli háromosztatú ideg összenyomódása okoz.

A diagnózis ellenére nem kaphatta meg a szükséges műtétet

A diagnózist követően Gabrielle hosszas várakozásba kezdett, hogy megkapja a szükséges műtétet, de 2025 novemberében paroxizmális hemicraniát diagnosztizáltak nála, ami egy legyengítő, egyoldali fejfájás, amely a szem körüli területet érinti. Mostanra a betegsége már nem reagál a fájdalomcsillapítókra, de a műtétet elutasították a két betegség kombinációja miatt.

A fájdalomrohamok miatt, amelyek napokig is eltarthatnak, a kétgyermekes anyuka szinte remetének érzi magát. Fel kellett mondania munkahelyén, és télen el sem tudja hagyni a házat.

Teljesen átvette az életem felett az irányítást. Az elmúlt hat hónapban rohamosan romlott az állapotom, és az életminőségem nem sokat javult. Nincsenek szavak a fájdalom leírására... Amint kimegyek és a hideg szél megcsapja az arcomat, rohamot kapok. Már két másodpercnyi hidegben tartózkodás is hatással van rám

- magyarázta Gabrielle.