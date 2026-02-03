Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyászol a zenei világ: 83 évesen hunyt el a legendás énekes

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 08:40
Békésen, otthonába hunyt el a legendás rocksztár szívelégtelenség és tüdőbetegség szövődményei miatt. A Three Dog Night énekesének karrierje egészen a 60-as évekig visszanyúlt.

Chuck Negron, a Three Dog Night rockegyüttes alapító tagja 83 éves korában elhunyt. Az énekes és dalszerző különleges hangjának köszönhetően karrierje során rengeteg slágert alkotott, köztük a Joy to the World, a One és az An Old Fashioned Love Song című dalokat, miközben az együttes az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb rockzenekara volt.

Tragikus hirtelenséggel halt meg az énekes.
Tragikus hirtelenséggel halt meg az énekes. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Békésen hunyt el otthonában az énekes

Negron hétfőn hunyt el Los Angeles-i Studio City negyedbeli otthonában szívelégtelenség és krónikus obstruktív tüdőbetegség szövődményei következtében.

Publicistája, Zach Farnum méltatta a sztár hosszú karrierjét, amely 1960-ban szólóelőadóként kezdődött, és hamar felgyorsult, amikor ő, Cory Wells és Danny Hutton 1967-ben megalapította a Three Dog Night együttest. Az R&B, a rock and roll és az urban doo-wop gyökereivel rendelkező trió nagy sikert aratott első, milliós példányszámban eladott kislemezével, a One-nal, valamint számos más dallal, amelyek a slágerlisták élén landoltak.

A The Show Must Go On a zenekar későbbi sikerei közé tartozott, de 1985-ben Negront visszatérő drogproblémái miatt kizárták az együttesből. Számos elvonókúra után 1991-ben kijózanodott, és sikeres szólókarrierbe kezdett, 1995 és 2017 között hét albumot adott ki. Végül 1999-es könyvében, a Three Dog Nightmare-ben részletesen leírta sikereit és kudarcait.

Idősebb korában a New Yorkban született Negron három évtizeden át krónikus COPD-vel (krónikus obstruktív tüdőbetegséggel) küzdött, majd a COVID világjárvány végleg véget vetett a pályafutásának.

Negront felesége, Ami Albea Negron és öt gyermeke gyászolja, valamint Hutton, akivel tavaly békült ki több évtized után - írta a Mirror.

 

