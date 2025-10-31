Ismét gyászba borult a zene világa: épp születésnapján hunyt el az énekes

Ismét gyászol a zene világa, ugyanis megerősítették Scott Sorry halálát. A The Wildhearts egykori zenésze hosszú, bátor küzdelem után agydaganatban hunyt el.

Scott Sorry október 30-án, épp a 47. születésnapján hunyt el Fotó: Wikipedia

Három gyermekét és feleségét hagyta hátra Scott Sorry

Az amerikai zenész, akinek valódi neve Gerard Engelter volt, a 47. születésnapján halt meg.

Összetört szívvel osztjuk meg a hírt, hogy Scott Sorry elhunyt, miután hosszú és hihetetlenül bátor harcot vívott az agyrákkal. Scott 2025. október 30-án, a 47. születésnapján távozott

– írták közösségi oldalán.

Miután 2018-ban glioblasztómát diagnosztizáltak nála, Scott nem engedte, hogy a betegség határozza meg őt. Túlszárnyalta az orvosok minden várakozását, hónapok helyett évekkel élte túl a prognózist, és még 2022-ben visszatért az Egyesült Királyságba egy turnéra, ami rengeteget jelentett neki. Hálás volt, hogy újra zenélhetett, hogy ennyi ismerős arcot láthatott, és személyesen köszönhette meg azoknak a támogatását, akik mellette álltak végig.

A zenész tragikus halálával feleségét, Hannit, valamint három gyermekét Rivert, Rydert és Röriket hagyta hátra. A rajongók gyorsan reagáltak a hírre, és részvétüket fejezték ki a bejegyzés alatt.

Kihátrált a zenei világból

Scottot 2017-ben diagnosztizálták agydaganattal. Akkor a hírt a zenekar frontembere, Ginger közölte a közösségi médiában. Ezután megosztott egy GoFundMe-oldalt, amelyet barátja, Rich Jones hozott létre.

Az orvosok egy 5 cm átmérőjű cisztás daganatot találtak az agya bal oldalán, amely jelenleg befolyásolja a beszédét és a mozgását. Jelenleg megfigyelés alatt van, és december 26-án műtétet terveznek. Mindannyian Scottért imádkozunk, ha valaki képes legyőzni ezt, az ő, de most várnunk kell és reménykednünk

– írták az oldalon.

Scott az elmúlt években visszafogta zenei tevékenységét, hogy családjára összpontosíthasson a lesújtó prognózis fényében – írta a Mirror. A rockénekest és zeneszerzőt a rajongók több bandában is láthatták karrierje alatt. 2003 és 2005 között a punkrock Amenben, majd a Brides of Destruction tagjaként, ahová Nikki Sixx távozása után érkezett. Saját zenekara volt a Sorry and the Sinatras, emellett szólóban is fellépett éveken keresztül, ugyanakkor kétségtelen, hogy a legtöbben a The Wildhearts basszusgitáros-énekeseként emlékezhettek rá.