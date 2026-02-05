Életveszélyest diagnózist kapott a közkedvelt reality-sztár gyermeke

Szomorú hírt közölt a népszerű reality-sztár, Talia Oatway: kisfiának további beavatkozásokra lesz szüksége. Az egyedülálló anya hároméves gyermeke Apert-szindrómával született, ami egy ritka genetikai rendellenesség és a koponya, kéz- és lábcsontok összenövését okozza. Erről Talia a kisfia születése óta nyíltan beszél. Most azonban kiderült, a kisfiú újabb életveszélyes diagnózist kapott: a csöppségnél, Oakley-nál ugyanis vízfejűséget (az agyvíz mennyisége felszaporodik az agykamrákban) állapítottak meg, ami miatt söntöt kellett a kicsi agyába ültetni a folyadék elvezetésére.

Újabb életveszélyes diagnózist kaptak

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Életveszélyes diagnózist kaptak

Aki komplex szükségletű gyermeket nevel, az ezt meg fogja érteni. Amikor több különböző kórházhoz tartozol, rendkívül fárasztó, hogy közben még koordinátorként is helyt kell állnod

- mesélt kimerültségéről Talia, aki jelenleg egy orvosi megbeszélésre vár, hogy kiderüljön, milyen kezelési tervet kap majd Oakley.

Mindent átbeszélnek Oakley-ról, az Apert-szindrómájától kezdve az összes állapotáig. Ortopédiai vizsgálatra is szükség van, mivel említettem, hogy a vállaival gond van: nem tudja a karjait mellmagasság fölé emelni, de közben CT-re is szükség van, amelyek során Oakley nem működik együtt soha, így altatásra van szükség, ami szintén nem ideális. Egy újabb altatatás. Élete során immáron majd huszadjára. Arról nem is beszélve, hogy eleve összetett az állapota és várólistán van endoszkópiára is

- közölte a leterhelt anya, írja a TheSun.