Ő lesz Hollywood legviccesebb babája - Eddie Murphy és Martin Lawrence közös unokájukat várják

Óriási örömhír rázta meg Hollywoodot! Eddie Murphy fia, Eric Murphy, és Martin Lawrence lánya, Jasmin Lawrence bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.

Eddie Murphy születendő unokája minden bizonnyal humoros gyerek lesz

Fotó: Netflix / Northfoto

Eddie Murphy és Martin Lawrence közös unokájukat várják

A gólyahírt Eddie Murphy fia, Eric Murphy és Jasmin Lawrence Instagram oldalukon osztották meg egy meghitt fotósorozattal, amelyeken már jól látható Martin Lawrence lányának a gömbölyödő pocakja. A képekhez ezt írták:

Köszönjük Istennek a legnagyobb ajándékot!

A bejelentés azért is különleges, mert ritkán fordul elő, hogy két ekkora hollywoodi legenda családja fonódik össze ilyen módon. A rajongók már most 'Hollywood legviccesebb babájának' nevezik a születendő gyermeket, utalva a két nagypapa komikus múltjára.

Eric Murphy és Jasmin Lawrence kapcsolata

Eric Murphy Jasmin Lawrence-szel való kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, ám sokáig tudatosan kerülték a reflektorfényt. Bár mindketten híres szülők gyermekei, igyekeztek normális, visszafogott életet élni, távol a hollywoodi botrányoktól. Kapcsolatuk 2024 végén azonban szintet lépett, amikor Eddie Murphy fia romantikus körülmények között megkérte Martin Lawrence lányának a kezét. Az eljegyzést egy évvel később egészen szűk körű esküvő követte, amelyen csak ők ketten vettek részt. A nagy nap hírét Eddie Murphy egy interjúban mesélte el a The Jennifer Hudson Show-ban:

Elmentek és a templomban házasodtak össze. Csak ők ketten és a pap voltak ott. Csendes kis ünnepség volt.

Eddie Murphy és Martin Lawrence rokonok lettek

Eddie Murphy és Martin Lawrence szerint 'menő', hogy rokonok lettek

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Mielőtt a két fiatal összeházasodott, Eddie Murphy egy interjúban kijelentette, Martin Lawrence és ő kifejezetten örült annak, hogy rokoni kapcsolatba kerültek egymással és egyáltalán nincs kifogásuk a gyermekeik kapcsolata ellen, sőt, a Beverly Hills-i zsaru sztárja humorosan meg is jegyezte, hogy a pár jövőbeli gyermekétől azt várja, hogy 'vicces legyen':