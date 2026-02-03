Ő lesz Hollywood legviccesebb babája - Eddie Murphy és Martin Lawrence közös unokájukat várják

Óriási örömhír rázta meg Hollywoodot! Eddie Murphy fia, Eric Murphy, és Martin Lawrence lánya, Jasmin Lawrence bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.
A gólyahírt Eddie Murphy fia, Eric Murphy és Jasmin Lawrence Instagram oldalukon osztották meg egy meghitt fotósorozattal, amelyeken már jól látható Martin Lawrence lányának a gömbölyödő pocakja. A képekhez ezt írták:
Köszönjük Istennek a legnagyobb ajándékot!
A bejelentés azért is különleges, mert ritkán fordul elő, hogy két ekkora hollywoodi legenda családja fonódik össze ilyen módon. A rajongók már most 'Hollywood legviccesebb babájának' nevezik a születendő gyermeket, utalva a két nagypapa komikus múltjára.
Eric Murphy Jasmin Lawrence-szel való kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, ám sokáig tudatosan kerülték a reflektorfényt. Bár mindketten híres szülők gyermekei, igyekeztek normális, visszafogott életet élni, távol a hollywoodi botrányoktól. Kapcsolatuk 2024 végén azonban szintet lépett, amikor Eddie Murphy fia romantikus körülmények között megkérte Martin Lawrence lányának a kezét. Az eljegyzést egy évvel később egészen szűk körű esküvő követte, amelyen csak ők ketten vettek részt. A nagy nap hírét Eddie Murphy egy interjúban mesélte el a The Jennifer Hudson Show-ban:
Elmentek és a templomban házasodtak össze. Csak ők ketten és a pap voltak ott. Csendes kis ünnepség volt.
Mielőtt a két fiatal összeházasodott, Eddie Murphy egy interjúban kijelentette, Martin Lawrence és ő kifejezetten örült annak, hogy rokoni kapcsolatba kerültek egymással és egyáltalán nincs kifogásuk a gyermekeik kapcsolata ellen, sőt, a Beverly Hills-i zsaru sztárja humorosan meg is jegyezte, hogy a pár jövőbeli gyermekétől azt várja, hogy 'vicces legyen':
Ha valaha összeházasodnak és gyereket szülnek, akkor arra számítok, hogy a gyerek vicces lesz.
