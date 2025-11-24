Életműdíjat kapott a munkásságáért Eddie Murphy, pedig ezeket a legendás filmeket passzolta

Az amerikai filmgyártás egyik legrangosabb díjat kapja Eddie Murphy a jövő áprilisában megrendezendő AFI gálán. Az Amerikai Filmintézet (American Film Institute) elismerését kutatók, kritikusok és a közönség egyöntetű véleménye alapján választják ki az alany szakmában eltöltött idejének és a filmvilágban elfoglalt szerepének függvényében. A díjat tavaly Francis Ford Coppola kapta, korábban pedig olyan filmcsillagok veh ették át, mint Steve Martin, John Williams, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington, Julie Andrews és Nicole Kidman, a teljesség igénye nélkül.
A fentebbi kritériumokban mind helytállt a humorista, aki már a nyolcvanas évek óta nevetteti az amerikai és nemzetközi közönséget egyaránt — így minket is. Ő az a színész, akinek nincs igazán borzalmas filmje, mert a leghülyébb, legfélresiklottabb vízióban is ott van ő, aki a legjobbat hozza. Természetesen a könnyedebb műfajú filmekhez kötjük őt, de ez mit sem vesz el tehetségéből, hisz többen bebizonyították már, hogy miképpen lehet ezt rosszul csinálni a nevettetést — gondoljunk csak Amy Schumerre. Hatalmas mosolya az enyhén hézagos metszőfogaival, filmekben nyújtott energiája abszolút ragályos és a filmvásznon mindig jól mutat.
Filmszínészként a 48 óra című filmmel tört be a köztudatba, de a Beverly Hills-i zsaru volt az, ami először mutatta meg a nagyközönségnek a színészben rejlő humorpotenciált.
Mégis, ebből az időszakból a magyarok kedvence az Amerikába jöttem marad, a fikciós Zamunda királyságából származó herceg, aki egy elrendelt házasság miatt kényszerül a felhőkarcolók világába. A kilencvenes években sorra jöttek ki a jobbnál jobb filmek Eddie Murphytől, hozzá kötődik a legikonikusabb állatbarát, Dr. Dolittle, de ebben az időszakban jelent meg a vegyes fogadtatású Bölcsek kövére és a vígjátékhoz képest meglepően mély, A szentfazék.
Jóllehet a kétezres években volt némi ingadozás a minőségben (khm... Norbit) de szinkronszínészként mégis sikerült relevánsnak maradnia a Shrekben alakított Szamár szerepében — hiszen a szómenéses patás pont olyan, mint amilyennek elképzelünk egy Eddie Murphy karaktert. Olyannyira, hogy saját Szamár spinoff filmet is kaphat a közeljövőben, jóllehet először a Shrek 5-nek kellene megjelennie. De ki tudja, lehet új Rózsaszín párduc filmben is láthatjuk kedvenc humoristánkat.
Murphy a díjat jövő áprilisban veszi át az AFI gálaünnepének keretein belül. A napokban egyébként a róla szóló dokumentumfilmet, a Being Eddie-t népszerűsíti, melynek révén egy interjúban elmondta, hogy egész életében három film van csak, amit szeretett volna megcsinálni, de máshogy alakult a sorsa: Szellemirtók, Csúcsformában és Roger nyúl a pácban. Jóllehet mindegyik esetében jó oka volt, hogy kimaradjon, például ha a Szellemirtókban szerepelt volna, akkor a Beverly Hills-i zsaru lett volna, amit vissza kell utasítania.
