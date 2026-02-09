Működik az összefogás – David Beckham és családja túl akar lépni a sokkoló valóságon

David Beckham éppen a davosi világgazdasági fórumon járt, amikor a legidősebb fia közzétette a világhálón a szülei ellen szóló írásos támadását. Az egykori futballsztár néhány órával Brooklyn Ins­ta­gram-­poszt­já­nak megjelenése után a CNBC egyik műsorában szerepelt.

David Beckham családjában messze a békülés ideje?

David Beckham családja körében áll a bál

„A gyerekeknek is szabad hibázniuk” – mondta a tévéműsorban David, tudatosan általánosságban fogalmazva és láthatóan nagy önuralmat erőltetve magára.

Ezt próbálom tanítani a saját srácaimnak is, de néha hagyni kell, hogy hibázzanak: így tanulnak.

A műsor után néhány riporter nekiszegezte a kérdést, hogy csalódott-e az őt és a nejét gyalázó poszt miatt, ám a világsztár erre már nem válaszolt.

Azóta a Beckham család újabb összefogásról tett tanúbizonyságot! A minap Cruz és Romeo poénosan üzentek elhidegült bátyjuknak Párizsból, ahol a barátnőikkel egy autóban nevetgélve videózták magukat.

„Látjátok, mennyire gyűlölködünk itt négyesben?!” – írta Cruz szarkasztikusan a vidám jelenethez.

David Beckham felesége és családja között egyelőre nem csitulnak a kedélyek (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

David Beckham fia világgá kürtölte a családi problémákat

A testvéri szeretet megnyilvánulása szöges ellentétben áll 26 éves bátyjuk rideg nyilatkozatával. Brooklyn azt is közölte, hogy nem békül ki velük.

„Egész életemben a szüleim irányítottak” – írta Brooklyn Beckham. „Súlyos szorongással nőttem fel. Amióta eltávolodtam tőlük, ez a szorongás megszűnt. Minden reggel, amikor felébredek, hálás vagyok azért az életért, amit választottam.”

Cruz félreérthetetlen célzással tette közzé a mókás videót és bejegyzést az interneten, hogy elejét vegye a Beckham család iránti gyűlölködésnek. Sőt, még az édesanyját is támogatta a napokban.

„Miután Brooklyn vádjai bejárták a netet, Victoria Beckham egykori rajongói összefogtak, hogy Posh megszerezze az első helyet a slágerlistán” – mesélte egy bennfentes a Daily Mailnek.

A hatalmas kampány nyomán Victoria 2001-es kislemeze az iTunes listájának élére került az Egyesült Királyságban és Írországban.

„Semmi sem fejezi ki jobban a brit humort, mint az, hogy közösen úgy döntöttünk: Posht a slágerlisták élére küldjük, amiért a fia lehordta az Instán. Képzeljük el mindkettőjük arcát!”