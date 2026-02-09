Működik az összefogás – David Beckham és családja túl akar lépni a sokkoló valóságon

David Beckham éppen a davosi világgazdasági fórumon járt, amikor a legidősebb fia közzétette a világhálón a szülei ellen szóló írásos támadását. Az egykori futballsztár néhány órával Brooklyn Instagram-posztjának megjelenése után a CNBC egyik műsorában szerepelt.
„A gyerekeknek is szabad hibázniuk” – mondta a tévéműsorban David, tudatosan általánosságban fogalmazva és láthatóan nagy önuralmat erőltetve magára.
Ezt próbálom tanítani a saját srácaimnak is, de néha hagyni kell, hogy hibázzanak: így tanulnak.
A műsor után néhány riporter nekiszegezte a kérdést, hogy csalódott-e az őt és a nejét gyalázó poszt miatt, ám a világsztár erre már nem válaszolt.
Azóta a Beckham család újabb összefogásról tett tanúbizonyságot! A minap Cruz és Romeo poénosan üzentek elhidegült bátyjuknak Párizsból, ahol a barátnőikkel egy autóban nevetgélve videózták magukat.
„Látjátok, mennyire gyűlölködünk itt négyesben?!” – írta Cruz szarkasztikusan a vidám jelenethez.
A testvéri szeretet megnyilvánulása szöges ellentétben áll 26 éves bátyjuk rideg nyilatkozatával. Brooklyn azt is közölte, hogy nem békül ki velük.
„Egész életemben a szüleim irányítottak” – írta Brooklyn Beckham. „Súlyos szorongással nőttem fel. Amióta eltávolodtam tőlük, ez a szorongás megszűnt. Minden reggel, amikor felébredek, hálás vagyok azért az életért, amit választottam.”
Cruz félreérthetetlen célzással tette közzé a mókás videót és bejegyzést az interneten, hogy elejét vegye a Beckham család iránti gyűlölködésnek. Sőt, még az édesanyját is támogatta a napokban.
„Miután Brooklyn vádjai bejárták a netet, Victoria Beckham egykori rajongói összefogtak, hogy Posh megszerezze az első helyet a slágerlistán” – mesélte egy bennfentes a Daily Mailnek.
A hatalmas kampány nyomán Victoria 2001-es kislemeze az iTunes listájának élére került az Egyesült Királyságban és Írországban.
„Semmi sem fejezi ki jobban a brit humort, mint az, hogy közösen úgy döntöttünk: Posht a slágerlisták élére küldjük, amiért a fia lehordta az Instán. Képzeljük el mindkettőjük arcát!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.