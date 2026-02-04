Channing Tatum műtőasztalra került – durva, milyen sérülést szenvedett

A szeretett színész, Channing Tatum az elmúlt napokban műtőasztalra feküdt egy súlyos sérülés után.
Tatum a kórházból jelentkezett be köpenyben. Elárulta: kés alá feküdt.
Csak egy új nap, egy új kihívás. Ez most nehéz lesz, de semmi baj
– írta a színész.
Ezt követően azt is megmutatta követőinek, pontosan mi történt vele a beavatkozás alatt. Tatum előtte-utána röntgenképeket tett közzé a válláról, amelyet most már egy csavar tart össze.
A színész januárban még barátnőjével, Inka Williamsszel volt Costa Ricában. A páros 2025 elején kezdte kapcsolatát, négy hónappal azután, hogy a színész Zoë Kravitzszel való eljegyzése véget ért – írja a TMZ.
