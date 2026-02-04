Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Channing Tatum műtőasztalra került – durva, milyen sérülést szenvedett

Channing Tatum
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 16:55
műtétszínész
„Ez most nehéz lesz” – vallotta be a színész. Channing Tatumot jelenleg egy csavar tartja össze.
CJA
A szerző cikkei

A szeretett színész, Channing Tatum az elmúlt napokban műtőasztalra feküdt egy súlyos sérülés után.

Channing Tatum vállát csavar tartja össze
Channing Tatum vállát csavar tartja össze (fotó: Instagram: @channingtatum)

Tatum a kórházból jelentkezett be köpenyben. Elárulta: kés alá feküdt.

Csak egy új nap, egy új kihívás. Ez most nehéz lesz, de semmi baj

– írta a színész.

Ezt követően azt is megmutatta követőinek, pontosan mi történt vele a beavatkozás alatt. Tatum előtte-utána röntgenképeket tett közzé a válláról, amelyet most már egy csavar tart össze.

A színész januárban még barátnőjével, Inka Williamsszel volt Costa Ricában. A páros 2025 elején kezdte kapcsolatát, négy hónappal azután, hogy a színész Zoë Kravitzszel való eljegyzése véget ért – írja a TMZ.

Így üzent a kórházból Channing Tatum:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
