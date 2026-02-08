Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Most jött a hír: belehalt rákos betegségébe a közkedvelt énekes

2026. február 08. 08:10
Gyászolnak a rajongók. Brad Arnold mindössze 47 éves volt.
47 éves korában, rákos betegségét követően, február 7-én elhunyt Brad Arnold, a 3 Doors Down énekese. A zenekar alapító tagjának halálhírét az együttes közölte. Kiemelték, a veserákkal küzdő Arnold békésen, álmában halt meg, szerettei közében. Hozzátették, habár imádta a zenét, neje, Jennifer mindennél fontosabb volt számára. Tehetsége megkérdőjelezhetetlen volt.

A 3 Doors Down alapító tagjaként, énekeseként és eredeti dobosaként Brad segített újradefiniálni a mainstream rockzenét, ötvözve a post-grunge közérthetőségét az érzelmileg közvetlen dalszövegekkel, amelyek a hétköznapi hallgatók számára is mélyen rezonáltak. Dalszerzői munkássága egy egész generáció számára vált kulturális mérföldkővé. A 2000-es évek legmaradandóbb slágerei közé tartozik a zenekar áttörést hozó dala, a Kryptonite, amelyet mindössze 15 évesen, matematikaórán írt meg. Zenéje messze túlmutatott a színpadon: kapcsolódás, öröm, hit és közös élmények pillanatait teremtette meg, amelyek jóval azután is tovább élnek, hogy ő maga már nem állhat színpadra

 - kezdte posztjában a zenekar, majd így folytatta:

Mindenekelőtt odaadó férj volt Jennifer számára, és kedvessége, humora, valamint nagylelkűsége mindenkit megérintett, aki csak ismerhette. A hozzá közel állók nemcsak tehetségére emlékeznek majd, hanem  alázatára, hitére és családja, barátai iránt érzett mély szeretetére is. A család rendkívül hálás a szeretetért és támogatásért ebben a nehéz időszakban, és tisztelettel kéri a magánéletük tiszteletben tartását.

Brad tavaly májusban vallotta be, hogy veserákkal diagnosztizálták. Akkor már negyedik stádiumban volt, a daganat átterjedt a tüdejére is. Akkor közölte, nem fél, viszont betegsége nem engedi, hogy turnéra induljon, írja a Mirror.

 

