Bonnie Blue legutóbbi kalandjának „gyümölcse”: teherbe esett az OnlyFans-sztár

A felnőttfilmes sztár, Bonnie Blue legutóbbi kihívása után meglepő bejelentést tett: teherbe esett.

Teherbe esett Bonnie Blue (fotó: YouTube)

Kitől várandós Bonnie Blue?

Blue elmondása szerint már napok óta rosszul érezte magát egy nyaralás során, ezért úgy döntött, terhességi tesztet csinál. Az igazi nevén Tia Billingerként ismert, 26 éves, botrányt botrányra halmozó tartalomkészítő két héttel ezelőtt körübelül 400 férfival feküdt le egy extrém kihívás keretében. Nem ismeretlen számára a meghökkentő akció: korábban azzal szerzett vírusszerű ismertséget, hogy azt állította: 12 óra alatt több mint 1000 férfival létesített szexuális kapcsolatot.

A YouTube-csatornájára feltöltött videóban így számolt be az állapotáról:

Hányingerem van és fáj a fejem - a fejfájás alatt azt értem, hogy olyan, mintha brutális migrénem lenne

- mondta.

Több napos betegség után, arcmaszkban ült kamera elé, miközben elvégezte a terhességi tesztet. Két perc várakozás után kiderült, hogy valóban gyermeket vár, így később Londonban ultrahangvizsgálatra ment, hogy megerősítse a hírt. Korábban úgy nyilatkozott: ha teherbe esik egy ilyen kihívás után, természetesen értesíteni fogja a résztvevőket.

Blue tavaly arról is nyíltan beszélt, hogy szeretne édesanya lenni, és elárulta, hogy korábbi férjével évekig próbálkoztak a gyermekvállalással.

Évekig próbáltam teherbe esni a volt partneremmel, és nagyon nehéz volt. Végül a lombikprogram mellett döntöttünk

- mondta.

Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy az OnlyFans-modell most a két héttel ezelőtti, 400 férfit érintő kihívás egyik résztvevőjétől vár gyermeket - írja a Mirror.